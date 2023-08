Tenismena Alexia Marginean, originara din municipiul Aiud, judetul Alba, a intrat oficial in clasamentul Women's Tennis Association (WTA).Alexia Marginean ocupa in prezent locul 1347 in clasamentul WTA."Acesta se anunta a fi inceputul unei calatorii minunate in lumea tenisului! Alexia, vei experimenta atat momente de triumf, cat si provocari care te vor pune la incercare.Vei simti adrenalina competitiei si vei ... citeste toata stirea