Trei medalii de aur si doua de bronz pentru CS Unirea Alba Iulia la Campionatele Nationale de Orientare in alergare. Ionut ZINCA - "regele" probelor individuale la masculin

In perioada 5-8 septembrie, in zonele din imprejurimile orasului Cavnic si in Baia Mare, s-au desfasurat finalele Campionatelor Nationale de Orientare in alergare, competitii la care au fost prezenti si sportivii de la CS Unirea Alba Iulia.Au fost 4 zile de competitii, la finalul fiecareia fiind decernate medaliile si titlurile de campioni nationali in probele de Medie distanta, Lunga distanta, Stafeta si Sprint.Confruntarea elitei masculine a fost dominata categoric de catre uniristul Ionut ... citește toată știrea