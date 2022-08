Victorie pentru pugilistul Fatan Luca Petru (CS Unirea Alba Iulia), la Campionatul Europeana de Box - Cadeti din Turcia

Fatan Luca Petru, de la CS Unirea Alba Iulia, a obtinut prima victorie la un Campionat European de Box, la cadeti, impotriva unui cetatean englez, insa a pierdut mediul pentru medalie, impotriva unui tanar de origine ucraineana.Campionatul Europeana de Box - Cadeti se desfasoara in perioada 10-21 august in Turcia, la Erzum.Sportivul nostru, in varsta de 14 ani, a boxat la categoria de greutate 66 de kilograme, fiind antrenat de 1 an de catre Andrei Daramus. Progresul sau in ... citeste toata stirea