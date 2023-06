Nationala de fotbal a Romaniei va intalni vineri, cu incepere de la ora 21:45, in deplasare, selectionata Kosovului, in preliminariile pentru Euro 2024 din Germania.Meciul conteaza pentru Grupa I, si se desfasura pe Stadionul Fadil Vokrri din Pristina."Tricolorii" condusi de Edi Iordanescu, ocupa locul 2 cu un total de 6 puncte, Romania obtinand doua victorii in primele partide din grupa: 2-0 in deplasare cu Andorra si 2-1 pe teren propriu cu Belarus.Selectionerul Romaniei nu se poate baza ... citeste toata stirea