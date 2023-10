Volei Alba Blaj a castigat sambata, primul trofeu din acest sezon competitional, Supercupa Romaniei la volei feminin.Echipa din "Mica Roma" s-a impus cu scorul de 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-22), in fata castigatoarei Cupei Romaniei, CSM Lugoj, intr-o partida disputata in noua Sala Polivalenta din Blaj.Pentru Volei Alba Blaj este a doua Supercupa a Romaniei din istorie, dupa cea castigata in 2021.Blajencele au castigat primul set la 21, dar voleibalistele din judetul Alba, au cedat ... citeste toata stirea