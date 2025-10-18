Cum a încercat un albanez să aducă în România 22 de kilograme de canabis în bagajul de cală. Individul a venit cu o cursă Atena - Otopeni

Aproximativ 22 kilograme de canabis, care ar fi fost introduse în țară cu o cursă aeriană Atena - București, au fost descoperite în trollerul unui cetățean albanez, în urma unui flagrant delict organizat de polițiști, sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală și cu polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, cetățean albanez de 35 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena - București”, se arată într-un comunicat de presă.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

Ads

„La data de 17 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea acesteia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Astăzi, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai aratăsursa citată.

Ads