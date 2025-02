Un vultur cu cap galben plutește peste o pajiște cu iarbă aurie, păsări flamingo zboară ca niște săgeți roz deasupra unei lagune de un albastru intens, iar în depărtare un șacal auriu scoate un urlet.

Plin de viață sălbatică, acest colț liniștit din Albania pare un loc cu totul diferit față de devastarea apocaliptică din Fâșia Gaza. Și, totuși, există un fir care le leagă.

Donald Trump a fost criticat dur în această săptămână, după ce a afirmat că ar vrea să transforme Gaza într-o Rivieră de lux a Orientului Mijlociu, înlocuind zona devastată cu un complex turistic de mari dimensiuni. „Gaza va fi predată Statelor Unite de către israelieni, palestinienii vor fi mutați în Iordania, Egipt și alte locuri, iar teritoriul va deveni unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de dezvoltare de pe Pământ”, a spus Trump.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat că ideea reprezintă „primul lucru bun pe care l-am auzit”. O propunere bizară, dar care a fost deja luată în considerare de un membru din anturajul apropiat al lui Trump: Jared Kushner, ginerele președintelui.

Kushner, căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, declara, la Harvard, în februarie anul trecut, că Gaza ar avea „proprietăți de litoral foarte valoroase” care ar putea deveni un hub turistic. Deși aceste planuri par imposibil de implementat, câteva sute de kilometri mai la nord, în Albania, visurile imobiliare ale lui Kushner prind contur.

Jared Kushner a primit aprobare preliminară pentru un complex turistic uriaș pe o fâșie de coastă nealterată din sudul Albaniei, lângă orașul Vlorë. Zona, în prezent un mozaic de păduri de pini, lagune, plaje de nisip și stânci, este complet lipsită de drumuri asfaltate.

Pe dune își fac cuiburi ciorile de piatră, iar pelicanii și vulturii patrulează pe cer. O mică turmă de vite sfrijite cutreieră dealurile și există o turmă de oi murdare păzite de o haită de câini feroce. Toate acestea vor fi transformate.

Imaginile artistice ale proiectului arată o transformare totală: un complex de 1,4 miliarde de euro care va acoperi zona cu hoteluri futuriste, vile elegante, piscine, jetturi pentru iahturi și drumuri asfaltate.

Însă nu doar atât. Familia Kushner promovează și un al doilea proiect pe insula Sazan, singura insulă a Albaniei. În timpul Războiului Rece, insula a fost o bază pentru submarinele sovietice.

Acum, va fi transformată într-un loc de lux cu apartamente moderne din lemn și sticlă, ce vor oferi vederi spectaculoase asupra mării.

Proiectul a primit sprijinul entuziast al prim-ministrului Albaniei, Edi Rama, aflat la putere de mai bine de un deceniu. „Avem nevoie de lux, la fel cum deșertul are nevoie de apă”, a declarat acesta anul trecut.

Luna trecută, guvernul a aprobat oficial dezvoltarea pe insula Sazan, care, timp de decenii, a fost un loc izolat, inaccesibil, utilizat pentru scopuri militare. Guvernul albanez a decretat că proiectul familiei Kushner este „o investiție strategică” și, printr-un decret prezidențial din decembrie, insula a fost scoasă din lista activelor militare naționale, deschizând astfel calea pentru dezvoltarea acesteia.

De asemenea, guvernul a modificat legile pentru a facilita construcțiile de lux în zonele care anterior fuseseră inaccesibile.

Mulți albanezi sunt șocați de perspectiva ca insula și țărmul din apropiere să fie dezvoltate, considerând că aceasta reprezintă un tratament special acordat familiei Kushner, ca o formă de apropiere față de Trump.

