Un judecător din Albania a fost împușcat mortal în timpul procesului. Alte două persoane au fost rănite VIDEO

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 22:43
Mașină de poliție la locul tragediei FOTO / captură video X Brussels Morning

Un judecător albanez, Astrit Kalaja, de la Curtea de Apel din Tirana, a fost împușcat în timpul unei audieri în incinta tribunalului, ucigașul fiind chiar bărbatul căruia îi punea întrebări.

Judecătorul a fost transportat la spital, însă a murit pe drum, relatează AFP la data de 6 octombrie 2025. În cursul aceluiași atac, alte două persoane, care asistau la proces, au fost rănite. Cei doi răniți sunt tată și fiu. Ei au fost duși la spital, fără însă ca viața să le fie în pericol.

Agresorul a fost arestat. El a comis atacul cu o armă pe care o avea asupra lui, în timpul audierii.

Presa albaneză afirmă că atacatorul era implicat într-un dosar privind dreptul de proprietate asupra unui teren. El ar fi declarat că „era pe cale să piardă” și că din acest motiv a tras în judecător.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, premierul Edi Rama a subliniat că această „agresiune criminală necesită cu siguranță cel mai dur răspuns legal împotriva agresorului”. „Acest eveniment tragic constituie, cred, cel mai incontestabil argument al susținerii înăspririi semnificative a Codului Penal în privința sancțiunilor cu privire la portul neautorizat de armă”, a menționat premierul de la Tirana.

Purtarea ilegală de armă se pedepsește cu maximum trei ani de închisoare, potrivit legii albaneze.

Președintele albanez Bajram Begaj a condamnat, într-un comunicat, atacul care l-a vizat pe judecător drept un „atentat teribil împotriva întregului sistem al justiției”.

Potrivit unor date de la Centrul de Documentare despre Europa de Sud-Est și de Est despre lupta împotriva proliferării armelor ușoare (SEESAC), în perioada ianuarie-iunie 2025, în Albania au avut loc 213 incidente implicând arme de foc.

