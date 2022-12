Liderul opoziţiei albaneze Sali Berisha a fost lovit la faţă de un bărbat, în timpul unui miting împotriva guvernului organizat la Tirana, desfăşurat la câţiva metri de locul unde avea loc summitul UE-Balcanii de Vest, relatează Reuters.

Mii de susţinători ai opoziţiei s-au adunat marţi în Tirana, în ziua în care Albania găzduieşte primul său summit UE-Balcani, la care au participat lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE), în semn de protest faţă de guvernul prim-ministrului Edi Rama şi cu scopul de a cere alegeri anticipate.

The very unfortunate moment #Albania's oppositon leader, Sali Berisha is face-punched. PD organized an anti-gov protest as EU - Western Balkans leaders gather for the first time in Tirana. pic.twitter.com/711SlzDs8C