Româncă ajunsă pentru prima dată la mare în Albania: „Pentru noi, cei care avem copii, nu este o țară de recomandat”

În timp ce foarte mulți turiști români care ajung în Albania la mare susțin că au avut experiențe plăcute, o româncă întoarsă din concediu din Albania, unde a fost pentru prima dată, susține că nu se gândește să mai meargă în această țară în următorii 10-15 ani.

„Albania este o țară cu mult potențial. Are niște peisaje uimitoare, asta dacă stai în dreapta sau cu mășină oprită. Drumurile foarte bune, dar destul de înguste, majoritatea întortocheate (din ce am parcurs noi)”, susține românca, ajunsă în Albania cu soțul și doi copii de șase ani și un an și cinci luni, împreună cu o altă familie care are un copil de un an și opt luni.

Turista din România susține că după neînțelegerile legate de cazare, care au fost depășite, au apărut alte probleme.

„Plajele celebre foarte aglomerate, nu neapărat de persoane cât de șezlonguri foarte îngrămădite. Sarande ca și oraș e foarte aglomerat, infrastructură la pământ- se construiește mult pe infrastructură veche. Haos în trafic..poliția prezentă degeaba. Accesul cu mașina la plaje este greoi- drumuri neasfaltate- doar celebra lor roca tăiată și ascuțită. Plajele din Ksamil, foarte frumoase, foarte aglomerate. Plajele dooar cu pietre - mari- mici toate dimensiunile le gășiți în Albania”, s-a plâns românca.

Turista mai spune că „albanezii sunt foarte șmecheri, încearcă să te păcălească la bani în orice mod”.

„Plata cu cardul aproape inexistentă. Până și la reprezentanța Vodafone din Sarande, soțului nu i s-a permis să plătească cu cardul. La ei bonul fiscal e o glumă”, a mai spus turista din România, care a identificat și câteva plusuri: peisajele și contrastul munte-mare, mâncare foarte bună și proaspătă.

„Per total, pentru noi a fost o experiență. Zilnic ne mai „amuzam" de ceva...Albania este o țară frumoasă, dar o văd mai only adults. Este genul de țară de luat la pas. Pt noi care avem copii,nu este o țară de recomandat, este genul acela de vazut o dată-n viață”, a mai spus românca, la întoarcerea din Albania.

