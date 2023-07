Albania, desființată de un turist român: „Toți sunt puși pe japcă, doar are balta fraieri. Așa dezamăgire nu am trăit în nicio țară europeană”

Un turist român care a fost în Albania cu o autorulotă a împărtășit experiența pe care a avut-o pe un grup dedicat unor astfel de călători. Românul s-a declarat foarte dezamăgit de Albania, spunând că în nicio țară europeană nu a trăit o astfel de dezamăgire.

„Cu Albania m-am lămurit. De la sud la nord sau chiar de la Durres la Tirana este diferență de la cer la pământ, desi sunt numai câțiva km. În partea de sud este sărăcie maximă și în toate zonele turistice toți sunt puși pe japcă, doar are balta fraieri. Deja în Tirana, unde ne-am amestecat cu localnicii, nu a mai încearcat nimeni nici o "manevră". (...) Așa dezamăgire ce am trăit anul ăsta cu Albania nu am trăit în nici o țară din toata Europa”, a povestit turistul, pe grupul de Facebook CamperVan România.

Rugat de o persoană care se pregătește să plece în Albania să dea mai multe detalii, turistul a spus că „Albania este mai rea ca Romania anilor 2000”. „Sfatul meu este fii prudent la tot in mod special la ce mănânci, miroase înainte să bagi în gură chiar daca restaurantul arata bine si nu te sfii sa faci scandal si sa te ridici de la masă”, a fost recomandarea bărbatului care a vizitat Albania.

Turistul român a mai spus că „majoritatea comercianților de orice natură încearcă să sucească cumva preturile în sus în defavoarea ta”. „Am observat că media de "capac" pus este între 20 si 30% în general, motivând o diferență de schimb valutar sau mizând pe neatenție la rest”, a mai explicat turistul.

Ads