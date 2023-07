Ce gândea celebrul Albert Einstein despre Dumnezeu și Biblie. Descoperirea care naște mari controverse

În anul 1905, Albert Einstein a stabilit că legile fizicii sunt aceleași pentru toți observatorii care nu se mișcă și că viteza luminii în vid este independentă de mișcarea tuturor observatorilor, cunoscută sub numele de teoria relativității speciale. Acum, dezvăluirea unei scrisori a omului de știință face lumină asupra gândirii sale legate de Dumnezeu și Biblie, născând mari controverse în rândul experților din ziua de astăzi.

Scrisoarea marele fizician Albert Einstein trimisă unui profesor de studii religioase de la Universitatea Brooklyn, New York, în care spunea că Dumnezeu nu putea să creeze universul și știința, ”înlocuind și suprimând” religia, este scoasă la licitație pentru 125.000 de dolari, potrivit Daily Mail.

Dar, cu patru ani înainte de „scrisoarea lui Dumnezeu” din 1954, legendarul fizician Albert Einstein a spus unui grup de studenți într-o corespondență separată că știința „înlocuiește și suprimă” religia.

În scrisoarea scrisă în germană către profesorul de studii religioase, Martha Munk, părintele fizicii moderne, de asemenea, a dezmințit în mod eficient povestea creației biblice și a sugerat că Dumnezeu nu ar fi putut crea universul.

Luând legătura cu studenții ei, profesoara Martha Munk îl întrebase dacă credea că este posibil „pentru un om de știință modern să împace ideea creării lumii de către Dumnezeu, o putere superioară, cu cunoștințele sale științifice”.

Ca răspuns la întrebarea ei, Einstein i-a spus doamnei Munk în scrisoarea, care este datată 11 aprilie 1950: „Atâta timp cât poveștile din Biblie au fost luate la propriu, era evident ce fel de credință se aștepta de la cititori.

Dacă, totuși, trebuie să interpretați Biblia în mod simbolic (metaforic), nu mai este clar dacă Dumnezeu trebuie de fapt considerat ca o persoană [și, prin urmare, nu o zeitate monoteistă], care este într-un fel analogă cu oamenii”, a spus Einstein.

„În acest caz, este dificil de evaluat ce rămâne din credință în sensul ei inițial. Cred, totuși, că persoana care este mai mult sau mai puțin instruită în gândirea științifică este străină de creația religioasă (în sensul original) a cosmosului, pentru că el aplică standardul condiționalității cauzale la orice”, a explicat fizicianul.

„Acest lucru nu respinge atitudinea religioasă, ci, într-un anumit sens, o înlocuiește și o suprimă”. Teoria lui Einstein despre Dumnezeu și religie naște mari controverse și în zilele noastre.

Nathan Raab, directorul The Raab Collection și autorul cărții The Hunt for History, a declarat: „Aceasta este o demonstrație puternică a unei mari dezbateri care face furori astăzi, exprimată de un om care a exemplificat această dezbatere și una dintre marile figuri și oameni de știință din toate timpurile.

„Este o descoperire interesantă și o scrisoare cu adevărat istorică a lui Albert Einstein”. La momentul redactării acelei scrisori, Einstein, care era evreu, era cetățean american de un deceniu, după ce a fugit din Germania la scurt timp după ascensiunea la putere a partidului nazist al lui Adolf Hitler în 1933.

Omul de știință a locuit inițial în Belgia și apoi a petrecut șase săptămâni în Marea Britanie înainte de a se muta în SUA.

