Noua senzație din ATP l-a impresionat pe antrenorul lui Federer: Va ajunge la nivelul lui Djokovic

După succesul de la Roland Garros, Carlos Alcaraz este cel tânăr jucător din istorie care cîștigă turnee majore pe 3 suprafețe diferite.

Fostele glorii McEnroe și Becker sunt deja de părere că ibericul e cel mai bun tânăr jucător din istorie și nu puțini spun că recordul de Grand Slamuri al lui Djokovic va fi depășit de Alcaraz.

Severin Luthi este fostul antrenor și consilier al lui Roger Federer, și a vorbit despre prima întâlnire cu Alcaraz.

Luthi l-a întâlnit pe Alcaraz când acesta era încă doar un junior foarte promițător.

Faptul că a "explodat" atât de devreme și că a confirmat la cel mai înalt nivel e impresionant, dar e complicat de anticipat cât de departe poate ajunge ibericul.

"Ne-am antrenat cu el o dată la Wimbledon, când era încă junior, și îmi amintesc că Ferrero ne-a spus că este un "monstru". Și, apoi, eu și Roger l-am văzut la lucru și am zis: "Da, are potențial mareȚ. Era deja foarte bun, dar faptul că are deja o carieră atât de grozavă acum este incredibil.

Nu știu să vă zic unde se poate opri, nu mai fac pronosticuri pentru că sunt tipul care credea că, după Pete Sampras, va fi imposibil ca cineva să mai câștige 14 turnee de Grand Slam. Iar acum avem trei jucători care au egalat sau depășit borna de 20 de turnee majore. Alcaraz trebuie să aibă și puțin noroc, trebuie să fie sănătos și multe vor depinde și de ceilalți jucători, de cine vine din spate", a spus Luthi pentru Tennis Legend TV.

