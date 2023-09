Magia lui Carlos Alcaraz la US Open. L-a făcut pe adversar să își arunce racheta în fileu VIDEO

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial şi deţinătorul titlului, s-a calificat în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem din acest an, după ce l-a învins pe britanicul Daniel Evans (28 mondial), dar cedând totuşi un set, cu 6-2, 6-3, 4-6, 6-3, sâmbătă la Flushing Meadows, informează AFP.

În următoarea fază a competiţiei, jucătorul spaniol de 20 ani, care vizează al treilea său titlu de Mare Şlem, după US Open 2022 şi Wimbledon anul acesta, îl va întâlni pe italianul Matteo Arnaldi (22 ani, 61 ATP), care l-a eliminat pe britanicul Cameron Norrie, al 16-lea jucător mondial, cu 6-3, 6-4, 6-3.

"A fost un adversar dificil. Sunt bucuros, fericit că am învins", a declarat Alcaraz după victoria obţinută în 3h 10 min.

În optimi a trecut şi rusul Daniil Medvedev, nr.3 mondial şi campionul din 2021, care a trecut în trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (8/6), de argentinianul Sebastian Baez (32 ATP). În runda următoare, el va juca cu australianul Alex De Minaur (13 ATP), care l-a învins cu 6-1, 6-3, 6-2 pe chilianul Nicolas Jarry (23 ATP).

Rezultate din turul 3 (simplu masculin):

Carlos Alcaraz (Spania/Nr.1) - Daniel Evans (Marea Britanie/N.26) 6-2, 6-3, 4-6, 6-3

Matteo Arnaldi (Italia) - Cameron Norrie (Marea Britanie/N.16) 6-3, 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Germania/N.12) - Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.19) 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1

Jannik Sinner (Italia/N.6) - Stan Wawrinka (Elveţia) 6-3, 2-6, 6-4, 6-2

Daniil Medvedev (Rusia/N.3) - Sebastian Baez (Argentina) 6-2, 6-2, 7-6 (8/6)

Alex De Minaur (Australia/N.13) - Nicolas Jarry (Chile/N.23) 6-1, 6-3, 6-2

Jack Draper (Marea Britanie) - Michael Mmoh (SUA) 6-4, 6-2, 3-6, 6-3

Andrei Rublev (Rusia/N.8) - Arthur Rinderknech (Franţa) 3-6, 6-3, 6-1, 7-5.

Punct extraordinar reușit de Alcaraz

MUST SEE MAGIC FROM CARLOS ALCARAZ 🪄 pic.twitter.com/d0j2xE1Ssv