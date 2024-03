Spectacol total în partida dintre Carlos Alcaraz și Rafael Nadal, disputată în Las Vegas

Carlos Alcaraz l-a învins pe Rafa Nadal în demonstrativul de la Las Vegas, scor 3-6, 6-4, 14-12.

"Matadorul" a început mai bine, însă lipsa partidelor s-a văzut, adversarul, cu 17 ani mai tânăr, fiind mult mai proaspăt odată ce s-a avansat în confruntare.

Meciul a reprezentat prima partidă oferită live de celebra platformă de streaming Netflix și a avut o audiență uriașă. Meciul a durat o oră și 50 de minute.

Atât Alcaraz, cât și Nadal, care n-a mai jucat de mai bine de un an, sunt pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells, care începe la 6 martie.

Alcaraz este pe locul 2 ATP, în urma liderului detașat Novak Djokovic.

Entertainment from start to finish! @carlosalcaraz emerges victorious over Nadal in Las Vegas#NeflixSlam @netflix pic.twitter.com/xr71BuI0MK