Ce îl nemulțumește pe Carlos Alcaraz, al doilea jucător de tenis al lumii

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, eliminat săptămâna trecută în semifinale la Buenos Aires, recunoaşte că are "multe lucruri de îmbunătăţit", după un început de sezon fără strălucire, informează L'Equipe.

"Am multe lucruri de îmbunătăţit. Lovesc foarte bine mingea, jocul meu este aşa cum trebuie, dar este necesar să gestionez mai bine anumite situaţii, mai ales punctele de break prost negociate", a spus Alcaraz, care s-a oprit în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, disputat în luna ianuarie la Melbourne.

Jucătorul iberic, în vârstă de 20 de ani, urmează să debuteze marţi seară la turneul de la Rio de Janeiro, împotriva brazilianului Thiago Monteiro, ocupantul locului 117 în clasamentul ATP.

"Voi face totul pentru a îmbunătăţi lucrurile la Rio", a adăugat Alcaraz, conştient însă că va avea în faţă un adversar dificil. "Am jucat în urmă cu mult timp împotriva lui Monteiro (în februarie 2021 - n.red.) şi am pierdut. Îi cunosc jocul, i-am urmărit meciurile şi ştiu că este un mare jucător. În plus, el va evolua cu o motivaţie suplimentară, fiind pe teren propriu. Va fi, aşadar un meci dificil. Trebuie să fiu pregătit să dau 100% dacă vreau să-l înving şi să merg mai departe", a mai afirmat spaniolul în cursul unei conferinţe de presă la Rio.