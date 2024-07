Ospătarii și vânzătorii de pe litoral, agresați verbal când cer buletinul minorilor care vor să cumpere alcool și tutun

Verificarea buletinului la vânzarea de băuturi alcoolice și produse din tutun dă bătăi de cap vânzătorilor și chelnerilor de pe litoral. Legea adoptată la finalul lunii iunie îi obligă să ceară buletinul pentru a se feri de amenzile uriașe.

Alcoolul, tutunul și băuturile energizante se mai pot vinde doar după verificarea vârstei din buletin, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea propusă de USR și susținută de guvernul Ciolacu.

Chelnerii și vânzătorii care sunt prinși că vând țigări, băuturi alcoolice sau energizante minorilor riscă amenzi uriașe, între 10.000 de lei și 30.000 de lei. Tinerii și părinții lor nu s-au obișnuit însă cu noile prevederi, iar personalul de pe litoral este agresat verbal pentru că respectă legea.

„În momentul în care le cer un buletin, încep să se agite. Recent a venit o mamă a unui copil să mă certe și să mă tragă la răspundere. Mi-a spus că ea știe că fumează copilul ei și că îi pot da țigări. Bineînțeles că nu am făcut asta și au plecat amândoi înjurându-mă”, a declarat Andrei U., ospătar într-un restaurant din stațiunea Mamaia, pentru cugetliber.ro.

„Întotdeauna am cerut să mi se arate un buletin, dar doar în momentele în care am crezut eu de cuviință că acel tânăr nu are mai mult de 18 ani. Ei au și un tupeu fantastic și se enervează imediat. Mă întreabă dacă am absolvit Academia de Poliție și dacă sunt polițist pentru că altfel nu am dreptul să le cer buletinul. Eu le explic cât se poate de frumos, dar nu înțeleg”, a declarat pentru cotidianul constănțean Luminița P., angajată a unui magazin.

Ads