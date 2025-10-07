Semnele care îți arată clar că ai o problemă cu alcoolul. Medic: "Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări"

Problema alcoolismului funcțional rămâne adesea ascunsă în viața de zi cu zi, deși impactul său este real și profund. Sunt mai multe semne care pot indica existența dependenței, chiar și în cazul persoanelor care par că se descurcă „normal”.

Medicul psihiatru Dr. Max Pemberton, specializat în sănătate mintală și dependențe, a explicat într-un articol publicat de Dailymail care sunt cele șase semne care îți arată că ai putea avea o problemă cu alcoolul.

"Mult timp nu am fost un fan al campaniei „Sober October” (Octombrie fără alcool). Mi se părea o idee absurdă – cum că ai putea compensa faptul că bei prea mult doar oprindu-te pentru o lună. Așa nu funcționează corpul uman. Dacă îți faci griji în legătură cu consumul tău de alcool, e mult mai bine să-l moderezi pe termen lung, decât să-l elimini doar pentru 31 de zile.

Problema e că mulți oameni cu dependență de alcool pot „strânge din dinți” o lună întreagă. Rezistă cu greu, folosind doar voința, liniștiți de gândul că, odată cu 1 noiembrie, vor putea să se îmbete din nou.

Temerea mea era că, reușind să stea fără alcool în timpul Sober October, acești oameni se vor convinge că nu au o problemă, deși au.

Ads

Totuși, în ultimii ani, mulți pacienți mi-au povestit experiențele lor din timpul acestei luni – și mi s-au deschis ochii. Am făcut o schimbare totală de perspectivă: acum sunt un susținător al ideii. Beneficiul real nu este fizic, ci mental. Te ajută să te gândești la relația ta cu alcoolul.

Poți privi această lună ca pe un experiment: să descoperi ce se întâmplă, cum te descurci și ce simți atunci când alcoolul dispare brusc din viața ta.

Mulți oameni nu își dau seama – sau nu vor să recunoască – că au o problemă cu alcoolul. Abia când te oprești o perioadă îți poți da seama ce se întâmplă de fapt.

Recomand tuturor să încerce Sober October, dar cheia este să reflecteze la cum se simt în acest timp. Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări..."

1. Te gândești des la alcool?

Dacă ești mereu conștient de absența alcoolului, verifici mereu calendarul sau îți zboară gândul la ce vei bea după ce trece octombrie, acest lucru îți spune ceva important.

Pentru cei care nu au o relație problematică cu alcoolul, o lună fără băutură nu e o mare problemă. Poate le lipsește din când în când un pahar de vin la cină, dar nu devin obsedați de asta. Dacă alcoolul îți ocupă mult spațiu mental în această perioadă, e un semn că are un rol mai mare în viața ta decât ai vrea să recunoști.

Ads

2. Numeri zilele până se termină luna?

Acesta este un semn clasic de avertizare. Dacă ți-ai planificat deja primul pahar exact la miezul nopții pe 1 noiembrie, e cazul să te gândești serios.

Oamenii fără probleme cu alcoolul nu își marchează în calendar ziua în care pot bea din nou. Nu privesc trecerea zilelor cu nerăbdare sau anticipație.

3. Ai încetat să mai mergi la evenimente sociale?

Evitarea socializării în timpul Sober October înseamnă că ai ratat esența exercițiului. Dacă ți se pare greu să îți imaginezi că mergi într-un pub sau la o cină fără să bei, asta spune multe.

Întrebarea este: eviți aceste situații pentru că crezi că vor fi plictisitoare fără alcool sau pentru că te temi să fii singura persoană trează?

În ambele cazuri, alcoolul joacă un rol prea central în felul în care treci prin viață.

4. Ești iritabil sau nervos?

Schimbările de dispoziție în timpul abstinenței pot fi foarte revelatoare. Desigur, toți avem zile proaste, dar dacă devii mai irascibil cu partenerul, mai puțin răbdător cu copiii sau mai tensionat, merită să te întrebi de ce.

Ads

Pentru unii, alcoolul este o metodă de a gestiona stresul sau de a se relaxa la finalul zilei. Dacă te confrunți cu iritabilitate, nu înseamnă neapărat că ești alcoolic, dar e un semn că folosești alcoolul ca modalitate de a face față, în loc să găsești modalități mai sănătoase de a face față presiunilor vieții.

5. Cauți scuze ca să încalci regulile?

Poate ți-ai spus că „un pahar nu se pune” sau că „nu trebuie să renunț la alcool” la nunta la care mergi la mijlocul lunii.

Acrobațiile mentale pe care le fac unii ca să justifice o băutură în timpul lunii „fără alcool” pot fi impresionante. Dar toate aceste raționalizări sunt doar mintea ta încercând să te convingă că ai nevoie de alcool.

6. Te simți mai bine, dar tot îți dorești să bei?

Aceasta este cea mai revelatoare întrebare dintre toate.

Dacă dormi mai bine, te trezești mai odihnit, ești mai productiv, mai clar mental, dar tot ești nerăbdător să bei din nou, întreabă-te de ce.

Ads

Logic, dacă ceva te face să te simți mai rău, ar trebui să vrei să îl eviți. Dar dependența nu funcționează logic.

Dacă toate dovezile arată că viața ta e mai bună fără alcool, dar abia aștepți să-l reintroduci, răspunsul e chiar acolo.

Frumusețea lunii Sober October este că îți pune o oglindă în față, arătându-ți adevărata ta relație cu alcoolul.

Aceste întrebări nu sunt menite să te facă să te simți vinovat sau să te diagnosticheze cu alcoolism. Ele sunt doar un prilej de reflecție sinceră asupra rolului pe care băutura îl are în viața ta.

Și dacă nu îți plac răspunsurile pe care le găsești, poate că acea lună fără alcool nu ar trebui să fie doar o dată pe an, a concluzionat medicul.

Ads