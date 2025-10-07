Semnele care îți arată clar că ai o problemă cu alcoolul. Medic: "Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări"

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:24
1049 citiri
Semnele care îți arată clar că ai o problemă cu alcoolul. Medic: "Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări"
Vin turnat în pahar FOTO Pixabay

Problema alcoolismului funcțional rămâne adesea ascunsă în viața de zi cu zi, deși impactul său este real și profund. Sunt mai multe semne care pot indica existența dependenței, chiar și în cazul persoanelor care par că se descurcă „normal”.

Medicul psihiatru Dr. Max Pemberton, specializat în sănătate mintală și dependențe, a explicat într-un articol publicat de Dailymail care sunt cele șase semne care îți arată că ai putea avea o problemă cu alcoolul.

"Mult timp nu am fost un fan al campaniei „Sober October” (Octombrie fără alcool). Mi se părea o idee absurdă – cum că ai putea compensa faptul că bei prea mult doar oprindu-te pentru o lună. Așa nu funcționează corpul uman. Dacă îți faci griji în legătură cu consumul tău de alcool, e mult mai bine să-l moderezi pe termen lung, decât să-l elimini doar pentru 31 de zile.

Problema e că mulți oameni cu dependență de alcool pot „strânge din dinți” o lună întreagă. Rezistă cu greu, folosind doar voința, liniștiți de gândul că, odată cu 1 noiembrie, vor putea să se îmbete din nou.

Temerea mea era că, reușind să stea fără alcool în timpul Sober October, acești oameni se vor convinge că nu au o problemă, deși au.

Totuși, în ultimii ani, mulți pacienți mi-au povestit experiențele lor din timpul acestei luni – și mi s-au deschis ochii. Am făcut o schimbare totală de perspectivă: acum sunt un susținător al ideii. Beneficiul real nu este fizic, ci mental. Te ajută să te gândești la relația ta cu alcoolul.

Poți privi această lună ca pe un experiment: să descoperi ce se întâmplă, cum te descurci și ce simți atunci când alcoolul dispare brusc din viața ta.

Mulți oameni nu își dau seama – sau nu vor să recunoască – că au o problemă cu alcoolul. Abia când te oprești o perioadă îți poți da seama ce se întâmplă de fapt.

Recomand tuturor să încerce Sober October, dar cheia este să reflecteze la cum se simt în acest timp. Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări..."

1. Te gândești des la alcool?

Dacă ești mereu conștient de absența alcoolului, verifici mereu calendarul sau îți zboară gândul la ce vei bea după ce trece octombrie, acest lucru îți spune ceva important.

Pentru cei care nu au o relație problematică cu alcoolul, o lună fără băutură nu e o mare problemă. Poate le lipsește din când în când un pahar de vin la cină, dar nu devin obsedați de asta. Dacă alcoolul îți ocupă mult spațiu mental în această perioadă, e un semn că are un rol mai mare în viața ta decât ai vrea să recunoști.

2. Numeri zilele până se termină luna?

Acesta este un semn clasic de avertizare. Dacă ți-ai planificat deja primul pahar exact la miezul nopții pe 1 noiembrie, e cazul să te gândești serios.

Oamenii fără probleme cu alcoolul nu își marchează în calendar ziua în care pot bea din nou. Nu privesc trecerea zilelor cu nerăbdare sau anticipație.

3. Ai încetat să mai mergi la evenimente sociale?

Evitarea socializării în timpul Sober October înseamnă că ai ratat esența exercițiului. Dacă ți se pare greu să îți imaginezi că mergi într-un pub sau la o cină fără să bei, asta spune multe.

Întrebarea este: eviți aceste situații pentru că crezi că vor fi plictisitoare fără alcool sau pentru că te temi să fii singura persoană trează?

În ambele cazuri, alcoolul joacă un rol prea central în felul în care treci prin viață.

4. Ești iritabil sau nervos?

Schimbările de dispoziție în timpul abstinenței pot fi foarte revelatoare. Desigur, toți avem zile proaste, dar dacă devii mai irascibil cu partenerul, mai puțin răbdător cu copiii sau mai tensionat, merită să te întrebi de ce.

Pentru unii, alcoolul este o metodă de a gestiona stresul sau de a se relaxa la finalul zilei. Dacă te confrunți cu iritabilitate, nu înseamnă neapărat că ești alcoolic, dar e un semn că folosești alcoolul ca modalitate de a face față, în loc să găsești modalități mai sănătoase de a face față presiunilor vieții.

5. Cauți scuze ca să încalci regulile?

Poate ți-ai spus că „un pahar nu se pune” sau că „nu trebuie să renunț la alcool” la nunta la care mergi la mijlocul lunii.

Acrobațiile mentale pe care le fac unii ca să justifice o băutură în timpul lunii „fără alcool” pot fi impresionante. Dar toate aceste raționalizări sunt doar mintea ta încercând să te convingă că ai nevoie de alcool.

6. Te simți mai bine, dar tot îți dorești să bei?

Aceasta este cea mai revelatoare întrebare dintre toate.

Dacă dormi mai bine, te trezești mai odihnit, ești mai productiv, mai clar mental, dar tot ești nerăbdător să bei din nou, întreabă-te de ce.

Logic, dacă ceva te face să te simți mai rău, ar trebui să vrei să îl eviți. Dar dependența nu funcționează logic.

Dacă toate dovezile arată că viața ta e mai bună fără alcool, dar abia aștepți să-l reintroduci, răspunsul e chiar acolo.

Frumusețea lunii Sober October este că îți pune o oglindă în față, arătându-ți adevărata ta relație cu alcoolul.

Aceste întrebări nu sunt menite să te facă să te simți vinovat sau să te diagnosticheze cu alcoolism. Ele sunt doar un prilej de reflecție sinceră asupra rolului pe care băutura îl are în viața ta.

Și dacă nu îți plac răspunsurile pe care le găsești, poate că acea lună fără alcool nu ar trebui să fie doar o dată pe an, a concluzionat medicul.

Coaliția, împotmolită în reforma administrației publice. Fără acord final în ultima ședință. De la ce a plecat totul SURSE
Coaliția, împotmolită în reforma administrației publice. Fără acord final în ultima ședință. De la ce a plecat totul SURSE
Tăierile din administrația publică se află de două luni pe masa liderilor coaliției, dar nici în ședința de marți, 7 octombrie, nu s-a ajuns la un acord final, deși săptămâna trecută...
Mai există riscul ca premierul Bolojan să se retragă din funcție după decizia CCR? Ce spune liderul senatorilor PNL
Mai există riscul ca premierul Bolojan să se retragă din funcție după decizia CCR? Ce spune liderul senatorilor PNL
Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 7 octombrie, că nu există riscul ca premierul Ilie Bolojan să se retragă din funcție după decizia Curții Constituționale privind...
#alcoolism, #probleme, #semne , #alcool
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
a1.ro
Cine este Liviu Bora. S-a alaturat distributiei Iubire cu parfum de lavanda
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carmen Grebenișan a dezvăluit numele copilului său. Vedeta a născut un băiețel: „Bine ai venit acasă” FOTO
  2. George Clooney s-a mutat cu familia în Franța. Ce a stat la baza deciziei: „Eram îngrijorat”
  3. "Povești de eroism prin vocea a trei piane" – un concert al solidarității și speranței la Opera Națională București, la 2 ani de la atacul terorist din Israel din 7 octombrie 2023
  4. Semnele care îți arată clar că ai o problemă cu alcoolul. Medic: "Le spun pacienților mei să-și pună șase întrebări"
  5. Vitamina D în alimentație: Care sunt sursele naturale și care este doza optimă recomandată
  6. Lucian Mitrea, implicat în două procese civile. Cine l-a dat în judecată pe soțul Andreei Bănică
  7. De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”
  8. Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”
  9. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO
  10. Primii roboți chelneri apar în restaurantele din România. ”Lucrează non-stop, nu emigrează, nu pierd timpul și costă mai puțin decât un angajat”