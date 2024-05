Testul cu 5 întrebări al unui foste dependente care îți va dezvălui dacă ai o problemă cu alcoolul. "Credeam că a patra băutură este problema, dar era prima"

O fost dependentă de alcool a relatat cum a fost viața sa când obișnuia să bea regulat și cum a început acest drum, într-un articol publicat de Dailymail.

Tânăra a scris o carte pe această temă, care a devenit imediat un bestseller, fiind vândută în aproape jumătate de milion de exemplare.

"Prima dată când am băut în timpul zilei de lucru, aveam 29 de ani — și dacă ar fi să identific momentul în care au început problemele mele cu alcoolul, acela ar fi."

"Strategia mea numărul unu pentru a face față stresului era băutul"

"Plecam de la un loc de muncă unde știam că aproape toți mă urau. Mă comportasem ca o răsfățată și îmi luasem câte o zi de boală pe lună pentru o perioadă, așa că nu era surprinzător, dar asta însemna că ultima mea zi (discursurile false de rămas bun, cadourile pasiv-agresive, petrecerea de rămas bun slab frecventată) urma să fie stresantă.

Și strategia mea numărul unu pentru a face față stresului era: băutul.

Am luat metroul înapoi spre casa mea din sudul Londrei, spunându-mi că vreau să-mi schimb hainele pentru mai târziu (bună ziua, negare), apoi am văzut întâmplător un sauvignon blanc din Noua Zeelandă (băutura mea preferată) în frigider și s-a întâmplat să-mi torn o jumătate de pahar. Este, la urma urmei, ultima mea zi!

M-a făcut să mă simt mai bine. Mai amețită, mai caldă, mai puțin încordată în legătură cu ceea ce urma să se întâmple mai târziu. Huh, s-a gândit creierul meu, a funcționat. Băutul în timpul zilei: victorie.

Până la vârsta de 30 de ani, iubitul meu de lungă durată îmi spunea că crede că trebuie să renunț la băutură. Și la scurt timp după aceea, m-a părăsit."

"Acum consumam cinci sticle de vin pe săptămână"

"Silueta mea naturală și subțire căpătase o umflătură deasupra blugilor; am încetat să mai port blugi. Acum consumam cinci sticle de vin pe săptămână, pe parcursul a patru sau cinci nopți. Dar eram promovată la serviciu, din nou și din nou, așa că îmi spuneam că sunt bine.

Da, aveam mâini tremurânde uneori după o noapte grea, dar tremuratul dispărea când mâncam, deci nu era o problemă. Probabil glicemie scăzută.

Până la vârsta de 32 de ani, avusesem o recurență sufocantă a acneei chistice care mă bântuise în primii ani ai douăzeci de ani. Viața mea amoroasă era un dezastru. Eram acum freelancer. Consumam șase sticle de vin pe săptămână, iar tremuratul nu mai dispărea când mâncam.

Punctul meu cel mai de jos, la 33 de ani, nu era o poveste dramatică: era intern și invizibil pentru ochiul liber. Până atunci, beam până la șapte sticle de vin pe săptămână, cu doar una sau două nopți de pauză."

"Cercul meu de prieteni se micșora și veniturile mele scădeau"

"Apoi, într-o zi, realizarea a apărut pur și simplu în mintea mea, complet formată: alcoolul îmi va cauza o moarte prematură. Fie aș cădea pe șinele trenului după ce am băut prea mult, fie ar dura decenii, pe măsură ce vinul devenea mai ieftin, cercul meu de prieteni se micșora și veniturile mele scădeau până când mai bine aș fi trăit din ajutor social.

Puteam vedea asta. Anti-viitorul meu într-un apartament de consiliu. Sau poate aș întâlni un bărbat bogat care ar suporta prostiile mele și aș muri încet într-un penthouse. Oricum ar fi, știam că voi muri.

Așa că am luat cea mai bună decizie din viața mea și am renunțat la băutură. Acum sunt trează de zece ani. Am început cu șase luni de întâlniri AA (alcoolici anonimi), ceea ce a fost grozav, am decis că nu este pentru mine pe termen lung și apoi am încropit propriul meu 'program' din citirea vorace despre dependență, întâlniri cu prieteni sobri prin intermediul rețelelor sociale, exerciții fizice zilnice pentru a reduce stresul, aplicații de meditație, liste zilnice de recunoștință și, oh Doamne, mă simt ca un clișeu de clasă mijlocie cu această listă, dar trebuie să închei cu: yoga."

"Există o epidemie tăcută în creștere"

"Pe scurt, mi-am reprogramat creierul cu toate lecturile și am început să îmi tratez corpul ca pe un templu, nu ca pe o piñata. La patru ani de sobrietate, am scris o carte despre experiențele mele, care a devenit imediat un bestseller — "Bucuria neașteptată a sobrietății". Acum s-a vândut în aproape jumătate de milion de exemplare și am primit mii de scrisori de la cititori.

După zeci de interviuri cu experți și sute de studii de caz, concluzia principală este: băutul adictiv este un spectru. Am renunțat când eram la un nivel nouă pe această scară. Dar îmi doresc să fi renunțat când eram la un nivel șase, la 29 de ani.

În al doilea rând, am descoperit că există o epidemie tăcută în creștere, de femei care beau prea mult în secret. De aceea, datele înspăimântătoare arată o creștere de 44% a deceselor femeilor din cauze specifice alcoolului. Aș fi putut fi eu.

Este, de asemenea, un mit că cei mai mari băutori sunt cei fără bani și șomeri. Datele NHS din 2020 arată că cei mai mari băutori sunt din clasa mijlocie. Și cei mai mari băutori din, cei din Generația Baby Boomers cu vârsta între 60 și 78 de ani.

Dacă ceva din toate acestea ți se pare familiar, iată semnele că băutul tău a intrat în 'zona gri' — o perioadă care poate dura mulți ani — între non-adicție și adicție completă. Dacă te regăsești în două sau mai multe dintre următoarele puncte, acționează acum."

Ai căutat pe Google „Sunt alcoolic?”

"Oamenii care beau sănătos nu caută pe Google dacă au probleme, la fel cum oamenii care nu au probleme maritale nu caută consiliere în relații.

Cantitatea și frecvența consumului sunt în mare parte irelevante.

Am întâlnit oameni care se consideră alcoolici în recuperare, deși beau doar două sticle de vin pe săptămână (pah!, doar un aperitiv). Având în vedere că făceau acest lucru într-un mod secret, a cauzat probleme în relațiile lor și, din cauza constitutiei lor fragile, cele două sticle pentru ei nu erau echivalente cu cele două sticle pentru mine."

Ești secretos în privința faptului că bei

"Tatăl meu aparent ascundea sticle de vodcă în spatele stâlpilor de iluminat pe drumul spre serviciu — ca om de afaceri proeminent — așa că era ușor să mă păcălesc că „Stau să mai văd un episod” și apoi să termin sticla pe care o înlocuiam ulterior, pentru că ascundeam faptul că o terminasem.

Alte strategii de „ascundere” în care m-am angajat: scoaterea sticlelor pentru reciclare pe întuneric pentru a evita ca vecinii să vadă cantitatea, „pre-gaming” prin începerea băutului acasă sau sosirea mai devreme la bar și cumpărarea intenționată a unei băuturi care nu pare alcoolică, cum ar fi un vodka tonic. Toate acestea sunt forme de „ascundere”, doar că nu sunt la fel de evidente ca ascunderea unei sticle de băutură."

Ai încercat să controlezi consumul de alcool

"Am început un „experiment de moderare” când aveam 29 de ani, în care țineam evidența zilnică a unităților de alcool într-un caiet auriu pentru a încerca să rămân sub obiectivul meu de 30 de unități pe săptămână (cele 14 unități recomandate pentru femei — o sticlă și jumătate de vin — erau ridicole. Știam că nu se va întâmpla niciodată). Am ținut acest jurnal câteva luni și, având în vedere că am reușit să mă încadrez sub 30 de unități doar de două ori, am sfârșit prin a șterge furioasă graficele atent realizate.

Acum știu de la mii de cititori că această etapă de „numărare și control” și renunțarea la ea sunt foarte comune. Încercarea de a controla este, de fapt, un semn că ai pierdut controlul."

Ai spune că bei moderat

"Sunt persoanele care protestează prea mult că beau moderat și că se opresc întotdeauna la două pahare, nu au niciodată mahmureli: acestea sunt persoanele care mă întreabă: „Cum ai reușit să te lași? Întreb pentru un prieten.”

De asemenea, caută (așa cum făceam și eu) persoane care sunt mai rău decât ele: „Dar John? El bea în fiecare seară!” Colecționam povești despre oameni care erau „mai rău decât mine” pentru a-mi proteja propriul comportament toxic legat de băutură. Dacă nu ai nimic de protejat, nu ai nevoie să pregătești un discurs de apărare."

Bei mai mult decât intenționezi

"Acesta este factorul decisiv. Ieși cu intenția de a bea doar două vinuri albe spritz sau trei sticle de bere și bei mai mult. Consistent și repetat.

Gândește-te la alte consumabile din viață, pentru a înțelege mai bine. Nu cumpăr un cheesecake cu intenția de a mânca o felie și ajung să mănânc trei. Prin urmare, nu am nicio problemă cu cheesecake-ul."

"Dacă oricare dintre aceste aspecte din articol îți sună familiar, să știi că nu ești deloc singur. Natura alcoolului înseamnă că literalmente erodează abilitatea noastră de a spune nu la mai mult, având în vedere că reduce inhibițiile și crește impulsivitatea.

Există un cerc vicios în alcool însuși; este diabolic de atrăgător, social aprobat și o substanță adictivă pe care ne așteptăm să o folosim regulat într-un mod neadictiv. Bea, dar nu prea mult, bine?

Tatăl meu obișnuia să spună: „Credeam că a patra băutură este problema, dar era prima.” Pentru mine, s-a dovedit a fi adevărat", a scris aceasta pe Dailymail.