Reactia lui Tariceanu dupa ce a obtinut 1,6% din votul bucurestenilor. "Un motiv de dezamagire profunda"

"Se pare ca se contureaza ca ALDE sa nu fi reusit sa atinga pragul electoral de 5% la Bucuresti si in celelalte sectoare, dar trebuie sa asteptam rezultatele exit-poll-urilor de la ora 23,00, care probabil vor fi mai cuprinzatoare. Pana atunci, trebuie sa va spun ca aceste rezultate reprezinta pentru mine un motiv de dezamagire profunda, este o deceptie pe care cred ca o impartasesc impreuna cu colegii mei, candidatii de la cele sase sectoare ale Bucurestiului", a afirmat Tariceanu, la sediul ALDE."Aceste rezultate arata o data in plus polarizarea care s-a produs si rezultatul votului politic. Din pacate bucurestenii astazi nu au ales intre candidati, intre programe, intre idei, intre proiecte, ci au ales intre partide. Nu partidele nu vor conduce primariile. Eu sunt mai vechi in politica, si sunt obisnuit si sunt obisnuit cu momentele mai bune si cu cele mai putin bune", a mai spus liderul ALDE.Calin Popescu-Tariceanu a candidat pentru functia de primar general al Capitalei si, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde, liderul ALDE a fost creditat cu 1,6% din voturile bucurestenilor.