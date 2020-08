Tariceanu, care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, nu mai vrea sa fie organizate alegerile locale

"Din punctul nostru de vedere, alegerile ar fi trebuit amanate pentru ca primul lucru campania nu se poate desfasura in conditii normale, nu spun optime, macar in conditii normale. Colegii nostri, militantii nostri, candidatii sunt si ei cu temeri legate de riscul de imbolnavire, cetatenii carora li se adreseaza in egala masura, deci contactul si campania nu se pot desfasura. Acest lucru duce la un deficit democratic pentru ca cetatenii trebuie sa voteze in cunostinta de cauza. Ce sa voteze, mastile de pe figura noastra? Sa-l vada pe candidat , sa-l auda, sa-i puna intrebari, sa asculte raspunsurile", a declarat Tariceanu, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta.El a spus ca saptamana viitoare va fi facuta o simulare la Parlament pentru a se vedea cum se va desfasura votul in sectii. Liderul ALDE a precizat ca nu se stie cat de bine se poate desfasura procesul de votare in conditii de siguranta."Lucrul care ne pune mari probleme este legat de modul in care se va desfasura votul, cat de bine se poate desfasura votul in conditii de siguranta. Pentru ca cei din sectiile de votare vor fi foarte expusi, ca si ceilalti. E de presupus ca participarea la vot sa fie mai mica decat in trecut. Deci nu cu o legitimitate redusa, ca legimitatea nu este data de... ci reprezentativitatea este problema, cat de reprezentativi vor fi cei care vor fi alesi. Probabil vor fi alesi cu 15 suta, 10 la suta din numarul de votanti. Cam asta este rezultatul organizarii alegerilor cu orice pret pe 27 septembrie. Am cerut decalarea alegerilor si organizarea lor intr-un moment in care viata a revenit cat de cat la normal", a explicat Calin Popescu Tariceanu.