ALDE: CCR nu a subminat actiunea guvernantilor. Orban si Turcan incearca sa isi justifice propria prostie de a nu sti cum sa legifereze

"Dupa 4 luni de zile in care a aplicat masuri care s-au dovedit a incalca Constitutia, Guvernul Orban face un pas spre legalitate si prevede intr-un proiect de lege care trebuie adoptat de Parlament aplicarea corecta a masurilor de carantina si izolare! Curtea Constitutionala a demonstrat inca o data incompetenta Guvernului Orban, dar si apetenta pentru dictatura si masuri de incalcare ale drepturilor si libertatilor cetatenilor", arata reprezentantii ALDE, intr-o postare facuta luni pe pagina de Facebook a partidului.Sursa citata adauga ca timp de patru zile Ludovic Orban si "gasca" lui au atacat CCR si de abia, luni, au decis sa intre in legalitate, prin adoptarea proiectului de lege privind carantina."Dupa 4 luni in care au tinut oamenii in carantina in mod neconstitutional, dupa 4 zile de isterii si de atacuri la Curtea Constitutionala, Orban si gasca lui au facut un prim pas spre intrarea in legalitate prin adoptarea proiectului de lege privind carantinarea si izolarea persoanelor in contextul unei pandemii. Inainte insa de adoptarea acestui proiect de lege, in sedinta de Guvern de azi, Orban si gasca nu s-au sfiit sa se lanseze iar intr-un atac furibund la adresa Curtii Constitutionale!", conform sursei mentionate.ALDE mai sustine ca Guvernul are "minti crete" si intelege cu greu mesajul judecatorilor Curtii."Mintilor crete din Guvernul Romaniei le este greu sa inteleaga ceea ce, in unanimitate adeseori, le-au spus magistratii constitutionali: restrangerea drepturilor si libertatilor romanilor nu se poate face decat prin lege adoptata de catre Parlament! Art. 53 alin.1 din Constitutie spune foarte clar in ceea ce priveste restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati ca "exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune"!!!", mai indica partidul condus de Calin Popescu Tariceanu Reprezentantii ALDE explica membrilor Executivului ca decizia CCR vizeaza procedura instituirii carantinei, care nu poate fi facuta prin ordin de ministru sau ordonanta de urgenta, ci trebuie aprobata de catre Parlament."CCR nu spune sa nu fie aplicate restrictii ale libertatilor si drepturilor fundamentale daca acestea sunt necesare pentru controlul pandemiei. CCR spune insa ca numai Parlamentul poate sa ia astfel de decizii! Nu un ministru prin ordin de ministru, nu Guvernul prin OUG! CCR nu a subminat actiunea guvernantilor de a proteja sanatatea romanilor prin instituirea masurilor de izolare, respectiv carantina, asa cum au incercat Ludovic Orban, Florin Roman si Raluca Turcan sa isi justifice propria prostie de a nu sti cum sa legifereze! CCR a explicat ca si in aceste situatii drepturile celor bolnavi trebuie respectate, ele nu sunt facultative, cum cred cei din PNL! Orice masura de privare de libertate trebuie insotita si de posibilitatea ca cel vizat sa poata contesta", potrivit sursei amintite.ALDE mai sustine ca "prostia" e apanajul Executivului condus de Ludovic Orban."Daca tantalaii si gogomanii din Guvernul PNL citeau si intelegeau Constitutia, atunci masurile adoptate initial nu mai ajungeau la judecata CCR si nu mai era nevoie acum sa refaca un proiect de lege in care sa repare aceste greseli. Dar, prostia este apanajul Guvernului Orban cand vine vorba de guvernare si de legiferare. Mai intai a fost situatia cu amenzile date in starea de urgenta, unde CCR le-a aratat ca incalcau principiile constitutionale si ale normelor legislative, acum, din nou, situatia s-a repetat in privinta masurilor de carantinare si izolare obligatorie", scriu reprezentantii ALDE, pe reteaua de socializare.Sursa mentionata conchide ca "premierul Orban si toti liderii PNL dovedesc ca nu pricep nimic din democratie , nu inteleg ce presupune statul de drept, ci ei considera ca pandemia suspenda Constitutia, suspenda drepturile si libertatile cetatenilor"."In mod normal, in orice tara civilizata, o cerinta precum cea a lui Orban adresata in weekend romanilor de a nu respecta deciziile CCR ar fi produs urgent demiterea premierului care a facut aceasta afirmatie. Nu ne putem juca cu respectarea Constitutiei, chiar in conditii de pandemie. Constitutia este baza democratiei, a statului de drept!", arata postarea pe pagina de Facebook a ALDE.Reactia vine in contextul in care Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege care reglementeaza aspectele ce tin de instituirea carantinei pentru persoanele care vin din zone cu risc de epidemie sau care au intrat in contact cu o persoana infectata. Actul normativ a fost trimis la Parlament, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta.Premierul Ludovic Orban, a afirmat, in debutul sedintei Cabinetului, ca eforturile Executivului in lupta impotriva COVID a fost ingreunat, boicotat, de atitudinea unor lideri politici sau a unor institutii publice care s-au comportat ca niste filiale declarate ale PSD . El a mai spus ca, prin decizia CCR, Guvernul a fost lasat fara instrumentele necesare combaterii epidemiei de coronavirus.