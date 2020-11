Ce pensie are fostul sef din SIE, Silviu Predoiu, care candideaza pe listele Pro Romania pentru Camera Deputatilor

Astfel, primii zece candidati ai Pro Romania pentru Camera Deputatilor sunt: Victor Viorel Ponta, Gabriela Maria Podasca, Silviu Predoiu, Tudor-Tim Ionescu, Ion-Valentin Voicu, Anca Elena Balasoiu, Ciprian-Nicolae Vacaru, Ioana-Alexandra Sirbescu, Marius-Ionel Ivan, Mircea Adrian Maiorescu.La Senat, primii zece candidati ai Pro Romania sunt: Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, Mihai-Calin Precup, Otilia Sava, Andrei-George Metehau, Dragos Cazacu, Carmen-Marilena Horghidan, Dumitru Tudose, Mihai-Daniel Lazar, Victor-Stefan Patrichi, Cristian Maracine.Intre anii 2000-2004, Silviu Predoiu a avut functia de sef de directie in cadrul SIE , conducand pe rand urmatoarele departamente: combaterea crimei organizate (2000-2004), antiterorism (2002-2003) si protectie interna (2003-2004).Silviu Predoiu are pensia de 17.000 de lei si a declarat venituri de 204.000 pe parcursul anului 2020.De asemenea, Predoiu are in conturi 97.115 de euro, 151.000 de lei si 32.000 de dolari. Predoiu detine ceasuri in valoare de 7.000 euro, doua autoturisme, un apartament de 73 mp si o casa de vacanta de 115 mp si un teren in Dambovita de 1162 mp.