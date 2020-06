Deputatii ALDE s-au afiliat grupului parlamentar al PSD

Ziare.

com

"Va informez ca urmatorii deputati ALDE, incepand de astazi, 3 iunie, se vor afilia grupului parlamentar al PSD.Este vorba de Anton Anton, Constantin Avram, Steluta Cataniciu, Daniel Olteanu, Doru Opriscan si Varujan Vosganian", a anuntat acesta, citat de Agerpres.Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a luat act de acest anunt.Ulterior, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com, ALDE precizeaza ca afilirea la grupul parlamentar PSD nu presupune insa renuntarea la calitatea de membru ALDE.Totodata, partidul arata ca decizia a fost luata dupa ce grupul parlamentar ALDE din Camera Deputatilor a fost desfiintat "In ultima perioada, ALDE a avut o colaborare parlamentara activa cu grupul PSD, avand mai multe proiecte legislative comune. Decizia afilierii asigura din punct de vedere al activitatii parlamentare o serie de mijloace de logistica parlamentara ca suport pentru desfasurarea activitatii deputatilor ALDE.Pana la momentul afilierii, deputatii ALDE nu aveau posibilitatea de a lua cuvantul, ceea ce era un impediment major in desfasurarea activitatii parlamentare. In situatia afilierii la grupul PSD deputatii ALDE vor putea beneficia de acest atribut necesar pentru a putea exprima punctul de vedere al ALDE", sustine formatiunea politica in comunicat.De asemenea, cei de la ALDE mai spun ca "este un demers necesar pentru consolidarea frontului opozitiei unite impotriva Guvernului incompetent al PNL si un pas premergator formarii unei constructii politice puternice ca alternativa la actuala putere".