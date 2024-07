Un vice ALDE ii da replica Gratielei Gavrilescu: Ati votat iesirea de la guvernare! Suferiti de amnezie de 10 zile incoace?

Vicepresedintele ALDE, deputatul Florica Ica Calota, afirma ca Gratiela Gavrilescu "se face de ras in ultimul hal", cand spune ca nu a fost denuntat protocolul cu PSD, in conditiile in care a votat pe 26 august iesirea ALDE de la guvernare.

Asta dupa ce Gratiela Gavrilescu, exclusa vineri din ALDE, a anuntat, printr-o postare facuta pe Facebook, ca "protocolul cu PSD-ALDE nu a fost denuntat din punct de vedere legal", iar toate documentele adoptate de conducerea partidului in ultima perioada, inclusiv iesirea de la guvernare si excluderile, sunt lovite de nulitate.

Florica Ica Calota ii raspunde tot pe Facebook si ii aminteste Gratielei Gavrilescu faptul ca a fost convocata statutar la Delegatia Permanenta din 26 august si tot statutar a votat denuntarea protocolului, iesirea de la guvernare, candidatura lui Mircea Diaconu la Cotroceni si alianta electorala cu ProRomania.

"Sau suferiti de amnezie de 10 zile incoace? Asta e consecinta negocierilor pentru functii, a tradarii celor care v-au sustinut?

Maine-poimaine ne vom trezi ca spuneti ca partidul nici nu l-a ales pe Calin Popescu-Tariceanu presedinte, ci ca dumneavoastra sunteti", adauga Calota, in aceeasi linie ironica.

Vineri seara, ALDE a anuntat ca i-a exclus din partid pe cei care au acceptat functii in Senat, respectiv Guvern, din partea PSD: Teodor Melescanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu.

"Asteptati noi si noi beneficii"

Deputatul Calota mai spune ca, daca tot vorbeste despre curaj ex-ministrul Gavrilescu, atunci sa le spuna direct colegilor din ALDE ca in fuga dupa functii a tradat partidul.

"Vorbiti de curaj, de privit in ochi? Atunci mergeti in fata colegilor si spuneti-le ca in goana dupa functii ati tradat partidul care v-a facut ministru, partidul pe listele caruia ati fost aleasa.

Mergeti daca aveti curaj si spuneti-le ca sunteti unealta PSD-ului, un pion al Vioricai Dancila in strategia ei disperata de a se salva la guvernare.

Nu o veti face dna Gavrilescu. Stiti de ce? Pentru ca de 5 ani de zile va ascundeti in spatele lui Calin Popescu-Tariceanu si asteptati noi si noi beneficii. Cand beneficiile nu mai vin, atunci tradati mana ce v-a fost intinsa", a mai scris Florica Ica Calota.

"Sunteti un soldatel"

Deputatul ALDE continua atacul la adresa Gratielei Gavrielescu, despre care spune ca "a muscat" mainile tuturor colegilor din ALDE care s-au uitat cu admiratie si respect la ea.

"Nu ati ramas decat umbra persoanei care a inceput proiectul liberal. Azi nu sunteti altceva decat un soldatel in oastea de conjunctura a dnei Dancila.

Azi, nu mai reprezentati liberalii, ci ati devenit aparatoarea propriului interes personal si o apriga sustinatoare a PSD," isi incheie postarea Calota.

