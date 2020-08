Candidatul ALDE la Primaria Campia Turzii, care se lauda ca doneaza echipamente medicale, este acuzat de DNA de trafic de influenta la Unifarm

In comunicatul DNA se arata ca "in perioada 16-23 martie 2020, inculpatul ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lasandu-l sa creada ca ar avea influenta asupra functionarilor unei companii nationale, iar in schimbul banilor ar putea sa ii determine sa isi exercite atributiile de serviciu astfel incat compania de stat sa cumpere, in baza unui contract, echipamente de protectie impotriva COVID, de la firma respectiva".Din banii pretinsi, reprezentand o treime din profitul pe care o firma urma sa il obtina de pe urma derularii contractului privind echipamentele de protectie, in perioada 14 aprilie 2020 - sfarsitul lunii mai 2020, inculpatul ar fi primit de la reprezentantul societatii comerciale, suma de 371.000 lei (printr-o firma si o asociatie, dar si in numerar) si bunuri in valoare de 69.940 lei."O noua zi de munca intensa! Vom veni cu donatii de masti si combinezoane!", a transmis Avram Gal in luna aprilie, dupa ce a impartit in jud de 1.000 de masti de protectie, locuitorilor din Campia Turzii."Aceste masti de protectie oferite astazi,au fost din partea mea,iar incepand cu saptamana viitoare, vor urma si alte asemenea donatii", a declarat Avram Gal.