Fost traficant, ajuns consilier judetean. A racolat minore si apoi a fost pus in comisia de protectie a copiilor si invatamant

Fostul traficant de minore va face parte din comisiile de specialitate ale CJ Vaslui, una dintre ele fiind cea de protectie sociala, protectie copii, invatamant, familie, cultura, culte si sport.Conform sursei citate, Cristian Turcu este cel de-al doilea politician din Vaslui cu trecut infractional care ajunge intr-o functii publice. Fostul parlamentar de Vaslui Dan Bordeianu (fost PSD , fost PNL , actual Pro Romania) a castigat doua mandate de deputat si avea o condamnare pentru un viol in grup.Cristian Turcu a obtinut reabilitarea in urma condamnarii pentru trafic de minore, dupa ce in 2016 a inaintat o solicitare la Tribunalului Vaslui. Cererea sa a fost admisa de instanta , astfel ca din 2016 cazierul tanarului politician a devenit curat.Cristian Turcu a ajuns in vizorul procurorilor de la Crima Organizata pe vremea cand avea 25 de ani si isi desfasura activitatea ca DJ intr-o discoteca din Vaslui. In aceasta calitate a cunoscut doua surori, minore, dintr-un sat din zona Husi, care proveneau dintr-o familie cu probleme. Cristian Turcu le-a propus fetelor sa mearga in Italia pentru a practica prostitutia."In urma cu aproximativ doua luni, Turcu Cristian mi-a spus ca un prieten de-al sau i-a cerut sa gaseasca fete pe care sa le aduca in Italia pentru a practica prostitutia; atunci i-am spus ca mie mi-e frica si nu am curaj sa plec; el mi-a spus ca nu considera ca este asa de periculos si ca poti sa lucrezi la camera, la strada sau pe internet", a declarat una dintre fete anchetatorilor.Turcu le-a plasat pe fete lui Adrian Ovidiu Ciuraru, un condamnat pentru trafic de droguri . Cele doua fete au fugit de acasa cu Turcu, acesta pimind suma de 1.000 de euro pentru cele doua fete."La un moment dat Cristian Turcu a iesit din bar si au lipsit 2-3 minute (...) pe drum am intrebat-o pe G.ce bani i-a dat lui Cristian Turcu pentru noi, si aceasta ne-a spus ca Turcu Cristian si-a primit deja plata, respectiv suma de 1.000 euro atunci cand ne-am intalnit la barul din statia Peco", a declarat anchetatorilor una dintre minorele racolate.In fata anchetatorilor si a instantei, Cristian Turcu si-a recunoscut partial faptele. "Acesta a recunoscut ca a fost contactat de inculpatul Ciuraru Adrian si ca i-a propus sa caute fete pentru a fi duse in Italia, insa a sustinut, fara temei, ca nu a stiu ca cele doua minore urmau sa fie exploatate sexual in Italia", se mentioneaza in hotararea Tribunalului Vaslui.