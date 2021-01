Ionel Petre, liderul filialei Dambovita, solicita conducerilor ALDE si PRO Romania separea politica

"Romania are prioritate! Alegerile generale au fost pierdute, dovada ca fuziunea prin absorbtie nu a fost bine primita de catre romani. Personal, am tras semnalul de alarma inca de la inceput, pentru ca oamenii nu vad cu ochi buni unirea unor extreme politice, reprezentate de adevaratii liberali si renegatii socialisti. E clar ca nu a fost decat un compromis de ultima ora, deloc de bun augur.Acum membrii ALDE, dar si cei din PRO Romania isi manifesta dorinta de a merge pe drumuri separate. Este bine cunoscut faptul ca am depus intampinare in procesul de fuziune dintre cele doua partide, insa am convingerea ca fuziunea poate fi denuntata si de comun acord. Politica la fel si legile sunt facute de oameni pentru oameni!In concluzie, solicit public conducerii celor doua partide separea politica prin strangere de mana. Am incredere ca se intelege faptul ca altfel nu se poate!", a scris Ionel Petre, lider al ALDE Dambovita marti pe Facebook ALDE si PRO Romania au fuzionat prin absorbitie pentru a candida pe liste comune la alegerile parlamentare, insa nu au atins pragul electoral pentru a intra in Parlament.CITESTE SI: Citu, despre frictiunile din PNL: Este un partid care intotdeauna a fost viu in interior