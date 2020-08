Sotia fostului baron PNL din Botosani, Florin Turcanu, candideaza pe listele ALDE pentru Primaria Botosani

Poveste de dragoste

Foto: Facebook/ Roxana Florentina Anusca Turcanu

"Va fi o lupta grea, dar nimic nu este imposibil. Am fost nevoita sa fac lucrul acesta. Sunt cel mai barbat dintre toti barbatii acestui partid", a afirmat Roxana Florentina Anusca Turcan, citata de Agerpres.Inainte de a fi deputat in legislatura 2012- 2016, ea a fost profesor de istorie si expert parlamentar, in prezent detinand o afacere in domeniul alimentatiei publice.ALDE a anuntat, luni, ca pentru functia de viceprimar al municipiului Dorohoi va candida Lucian Topalaga, actual viceprimar al acestei localitati, iar pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean va candida omul de afaceri Bogdan Dascalescu.Roxana Florentina Anusca este sotia fostului presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu (ex- PNL ), in prezent liderul ALDE Botosani. Acestia s-au cunoscut cand ea era presedinta tineretului liberal, ambii fiind la acel moment casatoriti. Ulterior, Roxana Anusca a avut mai multe functii politice, inclusiv un mandat in Camera Deputatilor. Ea s-a remarcat prin prezenta in topul rusinii, facand parte la acel moment dintre deputatii necuvantatori din Parlament.Familia baronului Turcanu fusese implicata in diverse afaceri cu carne si abatoare, inclusiv in celebrul scandal cu carnea de cal. Baronul l-a promovat pe fratele sau, Mihai Turcanu, in importanta functie de sef al Agentiei Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in timpul guvernarii USL. Ulterior, Mihai Turcanu a ajuns europarlamentar PNL.Fostul presedinte PNL Botosani, Florin Turcanu, a fost condamnat in 2014 la sase luni de inchisoare cu suspendare, de Judecatoria Botosani, fiind acuzat ca a consemnat nereal ca membri ai partidului au fost exclusi din PNL, acestia pierzandu-si astfel functiile de consilieri judeteni sau locali.In 2015, Florin Turcanu si-a dat demisia din PNL si a intrat in ALDE.La inceputul acestui an, el a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare intr-un dosar instrumnetat de DNA , decizia nu este definitiva. El este acuzat ca ar fi primit mita - lucrari de constructie si amenajare a unei case - de la un om de afaceri in schimbul unor interventii la functionari publici locali pentru atribuirea unor contracte catre firmele celui din urma.