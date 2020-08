Telenovela politica in Timis: Concurentul de la Insula Iubirii vrea scaunul primarului care i-a "furat" nevasta

Claudiu Coman

Claudiu Coman se afla la al doilea mandat din partea PSD , dar anul acesta a schimbat tabara politica si va candida din partea PNL . Liviu Gherman este candidatul Aliantei pentru Sanandrei (formata din UNPR ALDE si PER ).Contracandidatul Liviu Gherman este cel care i-a finantat ultima campanie electorala actualului primar. Pe de alta parte, Coman i-a cucerit sotia lui Gherman imediat dupa ce-a castigat alegerile, iar cei doi au fugit de acasa, relateaza presa din Timis Potrivit debanat.ro, Claudiu Coman era casatorit la momentul cand a inceput idila cu sotia lui Liviu Gherman. Pe deasupra, sotii Gherman l-au botezat pe unul dintre copiii primarului.Liviu Gherman a povestit toate acestea in anul 2017, cand a participat impreuna cu iubita sa cu 21 de ani mai tanara la emisiunea "Insula Iubirii", difuzata la Antena 1.Bianca Hincianu (23 de ani) si Liviu Gherman (44 de ani) au fost unii dintre cei mai controversati concurenti de la reality show.Bianca Hincianu a marturisit ca a facut o intrerupere de sarcina chiar inainte de a participa la emisiune, pentru ca Liviu Gherman nu puteau rata ocazia de a-si promova afacerea."Am zis ca sa faca avort ca noi trebuie sa mergem neaparat ca am facut un contract si trebuie sa mergem in Thailanda", a spus Liviu Gherman in cadrul emisiunii.Bianca Hincianu a mai marturisit in cadrul emisiunii ca Liviu Gherman ar fi agresat-o fizic, prezentand dovezi in acest sens echipei de filmare.In cadrul emisiunii, Bianca a incheiat relatia cu Liviu si a inceput alta cu Sorin, un barbat angajat pe post de "ispita".Ulterior, dupa finalizarea filmarilor, Bianca si Liviu s-au impacat, s-au casatorit si acum cei doi au un copil impreuna.Liviu Gherman a semnat anul acesta adeziunea la ALDE si este candidatul desemnat pentru a intra in cursa electorala pentru Primaria Sanandrei.