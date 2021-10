Alec Baldwin, confesiune în fața reporterilor despre uciderea involuntară a Halynei Hutchins: „Era prietena mea” VIDEO

Alec Baldwin a vorbit în fața ziariștilor despre femeia care a murit împușcată pe platoul de filmare, directorul de imagine Halyna Hutchins, fără a da detalii despre incident.

Într-o înregistrare video publicată pe site-ul TMZ, sâmbătă, Baldwin şi soţia lui, Hilaria Baldwin, au apărut din Manchester (Vermont), unde familia se află de la fatalul incident.

„Nu am voie să fac vreun comentariu pentru că este o anchetă în desfăşurare. Mi-a ordonat şeriful din Santa Fe. Nu pot să răspund la nicio întrebare legat de investigaţie. Nu pot”, le-a spus el celor adunaţi.

Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a murit după ce Baldwin a tras cu o armă de recuzită în timpul filmărilor. Regizorul filmului, Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost rănit în umăr.

