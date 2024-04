Marcel Ciolacu explică de ce a fost creată coaliția PSD-PNL: ”Sunt convins că românii vor înţelege”

Alianţa electorală PSD-PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European are rolul de a crea stabilitate politică României şi de a bloca ascensiunea partidelor extremiste, a declarat șeful PSD Marcel Ciolacu, vineri, 12 aprilie, la Suceava.

De asemenea, Ciolacu a afirmat că această uniune nu a fost creată pentru a-l ajuta pe Marcel Ciolacu sau pe Nicolae Ciucă să ajungă preşedinte al României.

"Ne trebuie stabilitate politică. Nu putem construi fără stabilitate politică. (...) În acest moment avem o coaliţie de guvernare. Am făcut o alianţă electorală în ceea ce priveşte Europa, împotriva partidelor populiste şi extremiste care vin şi mint românii, care vin şi nu prezintă nicio alternativă. Gândiţi-vă că România nu ar fi, de mâine, în UE! Noi trebuie să explicăm aceste lucruri românilor, să înţeleagă adevăratul pericol. Nu am făcut această alianţă electorală să ajungă Marcel Ciolacu preşedinte. Cu atât puţin nu am făcut-o ca să ajungă Nicolae Ciucă. Am făcut această alianţă electorală pentru stabilitate politică. Sunt convins că românii vor înţelege momentul dificil prin care trecem cu toţii", a spus Ciolacu.

Referindu-se la relaţia cu PNL şi atacurile politice între membrii celor două formaţiuni, liderul a menţionat că nu încurajează "depăşirea liniei roşii" în campania electorală.

"Avem un aliat şi avem o alianţă în ceea ce priveşte guvernarea, împreună cu PNL. Nu am să încurajez niciodată depăşirea liniei roşii în ceea ce priveşte să ne aducem jigniri, dar ce am să încurajez întotdeauna este să spunem adevărul. Adevărul trebuie spus întotdeauna. Trebuie să spunem clar de unde am plecat, trebuie să spunem clar cine a greşit, fiindcă, dacă vom continua după 30 de ani să pitim adevărul sub preş, nu vom înainta niciodată", a mai afirmat Marcel Ciolacu.

El a fost prezent, vineri, 12 aprilie, la lansarea candidaţilor PSD la Consiliul Judeţean Suceava şi la primăriile din judeţ.