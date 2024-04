Cât de mult își dorește Ciolacu victoria Gabrielei Firea la Capitală: ”La nivel vizibil, vor fi declarate susțineri”

Odată cu retragerea medicului Cătălin Cîrstoiu și renunțarea la candidatura comună PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, se găsea în situația de a reveni la candidatura pe care și-o dorea cel mai puțin, cea a Gabrielei Firea.

Temerile conducerii PSD cu privire la o eventuală formare a unui pol de putere în partid, coagulat în jurul acesteia, trebuia lăsat deoparte, în contextul în care liberalii și social-democrații nu puteau găsi alt candidat comun, iar PSD risca să nu aibă niciun candidat la Primărie. Chiar și așa, gesturile și declarațiile lui Marcel Ciolacu, de la lansarea candidaturii Gabrielei Firea până acum, trădează o oarecare reticență în a o susține sută la sută pe președinta PSD București.

Analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef al revistei Historia, este de părere că aceste discuții în interiorul Partidului Social Democrat sunt vechi și că toți liderii au încercat să-și mențină autoritatea și să reprime eventuale contra-mișcări în interiorul partidului.

„Discuția este veche în PSD legată de modul în care partidul este condus și acest echilibru pe care îl au diverși centri de putere care s-au manifestat întotdeauna, mai latent sau mai vizibil, și fiecare președinte de partid și-a învățat lecția asta și a căutat să-și mențină proeminența asupra celorlalți, cu mai mult sau mai puțin succes. Acum, dacă doamna Firea va câștiga Capitala, sigur că va avea un cuvânt greu de spus în partid și, cum la victorie se adună mulți în jurul învingătorului, sigur că influența sa va crește”, a declarat Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Acesta spune că avantajul Gabrielei Firea este că nu tot partidul se implică în campania de la Capitală, ci mai degrabă filiala București, a cărei președintă este.

„Deocamdată nu putem să speculăm că nu va fi ajutată de partid, mai ales că își dorește de foarte mult timp să candideze. Are foarte mulți susținători în partid, este șefa organizației. Nu întreg partidul este implicat direct în alegerile pentru Capitală, ci organizația București. Are și primari PSD de sector care o susțin. Ați văzut, când a fost vorba despre susținerea lui Cîrstoiu, Robert Negoiță nu știa ce să mai zică”, precizează Ioniță.

Potrivit analistului politic, cel puțin la nivel declarativ, Marcel Ciolacu o va susține public pe Gabriela Firea, în contextul în care scorul partidului de la București poate influența parcursul celorlalte campanii, inclusiv pentru prezidențiale și parlamentare.

„Sigur că putem specula foarte mult. Dacă îi convine președintelui partidului ca doamna Firea să câștige sau nu, dar, în mod clar, la nivel vizibil vor fi declarate susțineri, pentru că partidul s-a angajat într-o bătălie foarte puternică și unde merg cu candidați separați va conta. Va conta scorul partidului pentru locale, va conta scorul politic, va conta Municipiul București, Consiliul General, pentru că, vedeți, totuși deciziile primarului nu pot fi duse la îndeplinire fără deciziile Consiliului, și atunci majoritatea în Consiliu va fi extrem de importantă.”, mai spus Ion M. Ioniță.

Ioniță este de părere că faptul că Gabriela Firea este candidat la Primărie și candidat pe lista pentru alegerile europarlamentare avantajează listele coaliției pentru Parlamentul European.

„Un scor bun la aceste alegeri, și chiar în București, va da partidului o rampă de lansare pentru următoarele alegeri. Una este interesul personal pe termen scurt și alta este evoluția pe termen lung, ce va fi după, probabil după alegerile din 9 iunie. Plus că va conta foarte mult și scorul la europarlamentare. Deci, cu un candidat puternic în București și lista comună pentru Parlamentul European va fi sprijinită, mai ales că doamna Firea va fi pe ambele buletine de vot. În mod normal, cei care o votează pe doamna, vor vota numele ei fiind pe lista pentru europarlamentare.”, spune analistul.

Jurnalistul mai punctează faptul că, în cazul unui succes al Gabrielei Firea, meritul va fi asumat de conducerea PSD, iar în cazul unui eșec la locale, este posibil ca „decontul” să vină mai devreme.

„Dacă va fi un succes pentru PSD, evident că președintele partidului va spune, ”iată, am avut un succes, ne aparține nouă partidului”, și ar putea să folosească chestiunea aceasta. Pe termen mai lung ce se va întâmpla, vom discuta abia după alegerile prezidențiale, nu după alegerile locale. Dacă lucrurile se desfășoară normal, bineînțeles. Dacă e o catastrofă la locale, atunci e posibil ca decontul să vină mai repede, dar, dacă se desfășoară conform sondajelor de opinie, mă refer la votul politic acuma, deconturile se vor face în toate partidele după alegerile prezidențiale.”

El este de părere că ar fi „prea devreme” să aibă loc reglări de conturi în interiorul partidelor înainte de parlamentare și prezidențiale. De asemenea, analistul spune că, dacă totul merge conform planului, PSD va avea un scor în marja partidului.

De la anunțarea candidaturii Gabrielei Firea, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut mai multe declarații cu privire la aceasta, care lasă loc de interpretare și par să nu demonstreze că susține sută la sută candidatura.

Cu puțin timp înainte de anunțul candidaturii, când deja era destul de clar că medicul Cătălin Cîrstoiu va fi retras, Marcel Ciolacu făcea declarații despre episodul „Azilele groazei”, nefiind întrebat despre acest subiect și făcând referiri și la Gabriela Firea în context, declarații care analizate din punctul de vedere al strategiei electorale nu avantajează în niciun fel candidatul.

„Când am ajuns la guvernare, normal că au început să apară nenorocirile. Nenorocirile respective erau ştiute din februarie, parcă noi am intrat în august am început guvernul. Ştiţi foarte bine la ce mă refer: la ”azilele groazei”. Din februarie, până am ajuns eu prim-ministru, când în acel moment era şi doamna Gabriela Firea ministru, s-a clocit şi s-a organizat tot acel atac”, declara Ciolacu atunci.

Imediat după nominalizarea Gabrielei Firea pentru Primăria București, Marcel Ciolacu o felicita într-un mesaj pe Facebook pe noua candidată. După ce a menționat că a fost „o decizie grea”, Ciolacu a spus despre Gabriela Firea că „este cea mai bună alegere pentru bucureștenii care își doresc mai puțin spectacol, dar mai multe soluții la problemele zilnice cu care se confruntă”, afirmație care, de asemenea, nu este potrivită în susținerea unui candidat.

De asemenea, Marcel Ciolacu nu pare să vrea să negocieze cu adevărat retragerea lui Cristian Popescu Piedone din cursa pentru Capitală, în favoarea Gabrielei Firea. Acesta a declarat recent că îi oferă lui Piedone postul de la Primăria Sectorului 5, unde acesta știe deja că l-a lăsat candidat pe fiul său, Vlad Piedone. Totodată, Cristian Popescu Piedone nu avea nevoie oricum de ajutorul PSD pentru a câștiga Sectorul 5.

