Clotilde Armand, încrezătoare în victoria „categorică” la Sectorul 1: ”Oamenii nu-și doresc un primar care a activat în SRI”

Clotilde Armand, primărița Sectorului 1, a fost invitata ultimei ediții a rubricii „Cu fața la alegători”, unde a vorbit despre proiectele realizate în mandatul său, despre prioritățile unui viitor mandat la Primărie, dar și despre obiectivele pe care ar fi sperat să le realizeze, dar nu a reușit. De asemenea, edilul de la Sectorul 1 a vorbit despre lupta electorală pentru Primărie, fiind încrezătoare într-o victorie „categorică”.

„Primul lucru important în acest nou mandat este să am o majoritate în Consiliul Local, pentru că proiectele sunt deja pregătite, au fost deja supuse la vot, noi știm ce ne dorim, și cetățenii știu, trebuie doar să obținem majoritatea în Consiliul Local”, a afirmat primărița Sectorului 1, Clotilde Armand.

Edilul de la Sectorul 1 a subliniat că aceste proiecte presupun asfaltarea de străzi, reabilitarea de blocuri, exproprieri, „Termoficarea de la Soare” a blocurilor, toate acestea așteptând votul în Consiliul local.

În ce stadii sunt marile proiecte promise în 2020: „Promenada Verde”, parcările subterane și proiectele de reamenajare

„În paralel, sunt două proiecte de care îmi vorbesc foarte mult cetățenii și care nu țin de Primăria Sectorului 1, ci de Primăria Generală, care trebuie neapărat să meargă mai departe și asta fac împreună cu primarul general. Este vorba despre reabilitarea celor două artere principale ale sectorului: Bulevardul Ion Mihalache și Calea Griviței. După ce am progresat pe partea asta, evident că va trebui să lucrăm la Bulevardul Turda și Bulevardul Chitila.

Clotilde Armand a adăugat că principalul dezavantaj în ceea ce privește reabilitarea acestor artere este faptul că nu au fost trecute în administrarea primăriei de sector, deoarece Consiliul Local nu a dorit acest lucru.

Despre „Promenada Verde”, proiectul de anvergură promis în campania din 2020, care presupune reamenajarea malurilor lacurilor din nordul Capitalei cu piste de biciclete și alei pietonale, edilul de la Sectorul 1 spune că s-au făcut progrese, însă este încă blocat în fază birocratică.

„Promenada Verde are nevoie de o suprafață de domeniu public chiar în locuri în care privații au „privatizat” domeniul public. Adică zona de protecție a apelor a fost preluată de privați. Noi am cadastrat, avem și niște procese împotriva privaților care au preluat domeniul public și ne pregătim de ce numim cadastrul sistematic”, a mai spus Clotilde Armand.

Ea precizează că toate aceste afaceri care s-au extins pe malul lacului trebuie împinse de la marginea apei pentru a elibera zona de protecție din jurul lacurilor.

De asemenea, edilul a subliniat că trebuie consolidate malurile lacurilor, unele dintre ele în pericol de prăbușire și este nevoie de un PUZ (Plan Urbanistic Zonal) care să spună exact ce se poate construi pe acest teren, fie că este vorba despre baze sportive, mijloace de transport în comun ușoare, piste de biciclete și restaurante.

„Deja în anumite părți am dat acces locuitorilor. Am făcut niște pontoane, am defrișat, am amenajat niște zone unde locuitorii pot beneficia de pe acum de un loc de recreere, dar ce am făcut până acum este provizoriu, până facem cu adevărat aceste investiții”, a mai spus Clotilde Armand.

Cu locurile de parcare, spune primarul Sectorului 1, „nu stăm prost”.

„Am eliminat foarte multe mașini abandonate. Numai anul trecut au fost 2.800 de mașini abandonate care au fost ridicate. Aici suferim, în sensul în care, avem acest proiect ‘Rabla’ care nu este votat de Consiliu. Este o problemă că ridicăm aceste mașini când locuitorii nu au avut posibilitatea de a aplica la un proiect ‘Rabla’ și aștept cu nerăbdare să avem un nou Consiliu Local ca să votăm acest proiect”, a mai spus Armand.

Armand a spus că unele parcări subterane prevăzute sub piețele din sector au deja studiile de fezabilitate realizate.

„Apoi, avem aceste parcări care sunt prevăzute sub piețele pe care le avem. E vorba de Piața Matache, care o să aibă o parcare imensă, studiul de fezabilitate este deja făcut și a fost supus la vot, avem Piața 1 Mai la fel, avem Piața Pajura sub care, la fel, vrem să facem locuri de parcare. Până acum, în cartierul Pajura nu erau probleme de parcare. De când a început șantierul pentru Magistrala de Metrou 6, au apărut aceste probleme și aici.”, a spus aceasta.

Edilul afirmă că oriunde există un spațiu domeniu public, destul de mare pentru o parcare subterană, planul este ca aceasta să fie realizată, amintind că se va trece la exproprierea blocului Ciclop, de pe Bulevardul Magheru, în interiorul căruia se găsește o parcare.

„Am început să construim aceste parcări supraetajate. Sunt discrete. Au un singur etaj, sunt mici, sunt construite în spatele blocurilor. Abia se văd, pentru că sunt discrete. Noi nu vrem să avem o clădire de câteva etaje care să împiedice lumina să intre în blocurile din apropiere”, a precizat primărița Sectorului 1.

Clotilde Armand este de părere că generația tânără este mai puțin „atașată de mașină” și că pe viitor se va renunța mai ușor la mașină, iar orașul va fi mai puțin sufocat.

Primarul de la Sectorul 1 a vorbit și despre alte proiecte începute și care vor fi finalizate, printre care și Teatrul de Vară Bazilescu, din Parcul Bazilescu, care va fi realizat până în iunie 2025.

„Contractul este semnat pe 24 de luni. Suntem la jumătatea lucrărilor. În iunie 2025 îl vom inaugura. Vom avea spectacole. Abia aștept și eu. Sunt foarte fericită că am reușit ce nu a fost posibil timp de 30 de ani. Am reușit să lansăm acest șantier. Acuma lucrăm la Teatrul Masca, care este pe partea cealaltă a bulevardului. Și aici aștept cu nerăbdare să avem consiliul local pentru a avea studiul de fezabilitate pe care l-am revizuit și care așteaptă”, mai spune Armand.

Clotilde Armand este încrezătoare că, după alegerile din 9 iunie, nu va mai avea o majoritate ostilă în Consiliu și că cetățenii nu vor mai accepta situația actuală. Chiar și așa, spune primărița, au fost multe lucruri care s-au realizat și fără sprijinul Consiliului Local.

„Era important pentru cetățeni să înțeleagă că un primar fără Consiliu nu are toată capacitatea pe care ar putea să o aibă. Consiliul Local este cel care votează bugetul. El poate să redirecționează banii către alte capitole bugetare care îi sunt favorabile lui, cum sunt companiile deținute de Consiliul Local. El poate să nu voteze investițiile.”, a mai spus primărița Sectorului 1.

Edilul a ținut să precizeze că multe dintre proiecte sunt frânate din cauze birocratice, acest lucru nu este specific doar României.

Clotilde Armand crede într-o victorie „categorică” pe 9 iunie

„Eu cred că va fi o victorie categorică, în primul rând pentru că m-am ținut de angajamentul meu față de alegători. Noi spunem ‘stop’ risipei banului public. Avem toleranță zero față de corupție și vrem să construim și să dezvoltăm Sectorul 1 pe niște baze corecte și cred că oamenii, dincolo de faptul că avem proiecte frumoase și se vede că toată administrația lucrează pentru dezvoltarea sectorului, cred că oamenii își doresc o administrație corectă”, mai spus primărița.

Despre contracandidatul său din partea PSD-PNL, George Tuță, care a lucrat 3 ani în cadrul SRI, Clotilde Armand spune că acest trecut îl descalifică pentru o funcție publică.

„Oamenii nu vor un primar hoț și nici nu-și doresc un primar care a activat în cadrul SRI. Eu credeam că în statutul PNL scrie că orice persoană cu acest istoric nu are are voie să participe la viața publică. Este un lucru absolut evident într-o democrație și cred că este într-adevăr o mare problemă.

Despre relația cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, Clotilde Armand spune că aceasta este una „foarte bună” și că se vede cu acesta în mod frecvent, având discuții pe proiectele în desfășurare.

Clotilde Armand a mai spus că nu s-a gândit la un plan B în cazul în care nu este ales primar al Sectorului 1 și este de părere că nici „nu este cazul”.

Interviul video integral este disponibil mai jos: