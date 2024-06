Lucian Judele, viceprimarul care vrea să-i ia locul lui Negoiță: „Dânsul știe să facă bani. Eu știu să am grijă de oameni”

Viceprimarul Lucian Judele, candidatul USR la Primăria Sectorului 3, a fost invitatul ultimei ediții a rubricii „Cu fața la alegători”. Acesta a vorbit despre principalele măsuri pe care vrea să le ia odată ajuns în fotoliul de primar.

Judele a vorbit despre actuala administrație și hibele ei și a expus o serie de soluții pentru problema traficului din sector. El a vorbit și despre motivele care l-au făcut să se întoarcă în țară după ani de muncă în Italia și dezamăgirile pe care le-a avut în politică și administrația publică.

„Aș vrea să ne legăm de niște evenimente care s-au întâmplat chiar ieri (joi-n.red) în ședința de Consiliu Local, unde s-au aprobat 30 de milioane de euro într-un spațiu care nu deține niciun fel de aviz. Asta înseamnă că avem bani pentru proiectele pe care eu le-am propus în Consiliul Local doar că în acest moment sunt cheltuite cu maximă iresponsabilitate”, a afirmat viceprimarul USR.

Acesta spune că din banii acordați de Robert Negoiță către Hala Laminor, unde ar urma să se construiască policlinici, s-ar fi putut construi jumătate de spital.

„Prioritățile mele în Sectorul 3 merg în trei direcții: confortul cetățeanului, transport alternativ și educație”, a spus Judele.

Acesta a punctat faptul că, comparativ cu Robert Negoiță, el toată viața a ajutat oamenii, în timp ce Robert Negoiță doar pretinde să facă lucruri pentru oameni.

„În primul rând, sunt un om corect. Robert Negoiță ne-a dovedit în ultimii 12 ani că singurele lucruri pe care le face, în ghilimele, în interesul cetățenilor, de fapt sunt în apropierea unui complex vechi sau nou pe care îl are familia sa. Cum vă dădeam și exemplul de ieri, pe lângă cele 30 de milioane de euro, într-un mod total netransparent și hoțesc, aș putea să spun, au mai dus încă 110 milioane de euro lângă Hala Laminor. Asta înseamnă o investiție de aproape 300 de milioane de euro, fix lângă terenul pe care construiește un complex imobiliar familia Negoiță”, a afirmat acesta.

„Domnul Negoiță este un constructor. Dânsul știe să construiască și să facă bani. Eu știu să ajut oameni și să am grijă de oameni. Am lucrat în Italia ca asistent medical. Acolo, lângă un start-up, am dezvoltat proiecte de asistență socio-medicală la domiciliu, lucru pe care l-am dus la nivel de performanță împreună cu ceilalți colegi ai mei, în zona Como, Milano, un pic și în Lugano, Elveția, lucru pe care l-am făcut pentru ani buni”, a mai spus Lucian Judele.

După mulți ani de muncă în Italia ca asistent medical, în 2016, Lucian Judele s-a întors în România.

„În 2016 era la putere Guvernul Tehnocrat și mi se părea că sunt niște oameni tineri, care au alte priorități, niște oameni care mă reprezentau pe mine ca român. Eram într-o mică vacanță în România. I-am văzut pe acești oameni, mi-a plăcut foarte mult de ei. Pentru prima oară, vedeam niște politicieni care par de-a dreptul interesați de lucrurile care ne interesează și pe noi.

Acesta spune că l-a impulsionat să se întoarcă în țară apelul făcut de ministrul Sănătății de atunci, Vlad Voiculescu, care le transmitea oamenilor să implementeze în țară proiectele pe care le-au realizat în afară. Lucian Judele voia să implementeze aici proiectul de asistență socio-medicală la domiciliu.

„Știam foarte bine cum trebuia organizat acest proiect. L-am dus la nivel de performanță în Italia. Compania cu care lucram eu aducea ceva în plus. Mă gândeam că, odată dat acest bun exemplu în București, îl vor folosi și alte orașe și va fi implementat și în alte zone, nu neapărat urbane”, a spus Judele.

Acesta povestește că a intrat în partidul PLUS pentru a-și putea implementa proiectul.

„M-am înscris într-un partid în 2018, la doi ani după ce m-am întors în România. Nu m-am gândit să fac politică. Am vrut să-mi implementez proiectul mai mult cu ajutorul unui ONG, poate al unei societăți. În 2016, PSD-ul a câștigat pe linie și mi-am dat seama că singura modalitate prin care pot să schimb ceva este să mă implic politic, altfel nu ai cum”, a spus el.

Judele povestește că a fost dezamăgit când a intrat în politică și că și-a dat seama că totul este mult mai greu decât pare.

„Am avut multe așteptări. Când am intrat în primărie, credeam că în patru ani voi schimba radical viața cetățenilor sectorului 3. Cred că după prima săptămână, visul meu de a schimba lucrurile a început să se năruie pentru că te izbeai de niște oameni care nici nu terminai fraza și îți spuneau ‘asta nu se poate’. Am fost destul de încăpățânat și, întotdeauna de altfel, nu prea reacționez cu această sintagmă”, a precizat Lucian Judele.

Una dintre realizările sale ca viceprimar este implementarea plății cu cardul pentru contribuția lunară de hrană la creșe.

„Am avut atribuții pe partea de DGASPC și acolo vedeam cozi interminabile la părinții care veneau să plătească mâncarea copiilor și am întrebat de ce nu se poate plăti cu cardul. Adică părinții trebuie să plece mai repede de la muncă. Trebuiau să își ia o zi liberă ca să plătească. În trei săptămâni am rezolvat această problemă și astăzi, în sectorul 3, părinții pot plăti și cu cardul și cu virament bancar”, a mai spus Judele.

De asemenea, Judele spune că a reușit să implementeze registrul electronic al beneficiarilor. Astfel, cazuri de tipul celor din ”Azilele Groazei” ar fi putut fi împiedicate.

„Ăsta este un proiect unicat în România. Directorul de la DGASPC vedea în timp real câți copii sunt în creșe, creșele erau atunci la DGASPC. Câți beneficiari, cât au mâncat, care sunt parametrii, care le este tratamentul. Dacă cineva greșea, introducea o eroare, putea să editeze, să corecteze, dar modificare apărea în sistem. Ce s-a întâmplat la ”Azilele Groazei”, printr-un astfel de registru electronic s-ar fi putut împiedica pentru că nu trebuia să aștepți o lună pentru a vedea ce s-a întâmplat cu un beneficiar. Dacă nu beneficiar nu a mâncat, nu a dormit, sau ce tratament a luat”, afirmă viceprimarul USR.

Acesta a povestit cum i-au fost luate atribuțiile de viceprimar de către Robert Negoiță.

„În momentul în care Robert Negoiță a auzit că am adus un audit extern la una dintre companiile Consiliului Local, acest lucru l-a determinat pe Negoiță să-mi ridice atribuțiile și am rămas fără ele până astăzi, aproape de finalul de mandat”

Acesta a explicat că, fără atribuțiile de viceprimar, este foarte greu de implementat orice proiect și durează mult mai mult.

„Am venit cu așteptări de o mie, în realitate lucrurile nu au fost de partea binelui. În Primăria Sectorului 3 totul este pe bani, proiecte bănoase și pe afaceri de pe lângă aceste proiecte”, a completat Judele.

În ceea ce privește problema traficului, Lucian Judele a indicat câteva rezolvări pentru fluidizare, dar a precizat că este nevoie de mai mult de un mandat pentru a rezolva problema.

„Mai sunt unii care vin direct și spun că ‘vom rezolva, gata’. Și dacă ar exista o rezolvare, ea nu se poate face într-un singur mandat. Dar noi avem avantajul că Nicușor Dan a început deja să lucreze în această direcție și trebuie doar să continuăm și să ne coordonăm cu planul lui Nicușor Dan.”

Acesta a punctat proiectele de piste de biciclete și stații pentru acestea și pentru mașinile electrice, care ar oferi o alternativă la mijloacele proprii de transport.

„Sunt străzi care se pot resistematiza. Putem să avem străzi cu sens unic, după ce ne-am consultat cu cetățenii. (...) Încurajăm transportul public în comun, transportul alternativ. cu biciclete, trotinete, resistematizăm străzile”, a spus candidatul USR.

În ceea ce privește intenția de vot pentru Primăria Sectorului 3, Lucian Judele spune că estimările și datele interne din partid arată „o luptă strânsă” între Alianța Dreapta Unită și PSD-PNL.

„Electoratul merge ori către stânga, ori către dreapta. Nu prea mai există alți poli în sectorul 3. În acest moment, finala este între mine și Robert Negoiță, la fel și la Consiliul Local”, a afirmat Lucian Judele.

Acesta este încrezător că va avea majoritatea în Consiliul Local și estimează că, după redistribuire, Alianța va ajunge undeva în zona de 40%. Totodată, acesta spune că programul său și al Alianței se adresează tuturor tipurilor de alegători, inclusiv vârstnici.

De asemenea, Judele este convins de victoria lui Nicușor Dan pe 9 iunie.