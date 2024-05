De ce crede Nicușor Dan că este atât de popular Cristian Popescu Piedone: „Are dificultăţi în limba română, carnetul luat pe șpagă”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a dat două explicaţii pentru care Cristian Popescu Piedone se bucură de un sprijin masiv din partea alegătorilor. Unul dintre motive ar fi dezamăgirea globală a cetăţenilor faţă de clasa politică, pe fondul cărora înflorește populismul și campania pe care primarul de la Sectorul 5 o face pe reţelele sociale.

Nicușor Dan a fost întrebat sâmbătă, 4 mai, la Prima TV, cu cine concurează direct pentru Primăria Capitalei, cu Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL, sau cu Gabriela Firea, candidatul PSD.

„Aşa cum spun sondajele pe care le-am făcut şi aşa cum spun oamenii din stradă, cu Cristian Popescu-Piedone. Depinde foarte mult când faci sondaj, fără să acuz pe nimeni. Depinde dacă iei toţi votanţii sau iei numai pe cei care zic că vin la vot sau iei numai pe cei care zic că sunt interesaţi de vot sau iei numai pe cei care sunt şi interesaţi şi zic şi că vin la vot. Deci de aici fluctuaţiile astea. Sondajul pe care noi l-am făcut în urmă cu o lună şi jumătate şi discuţiile pe care voluntarii noştri le au, cu cetăţenii îl indică mai degrabă pe Cristian Popescu-Piedone”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a oferit şi o explicație pentru acest sprijin masiv al alegătorilor pentru Cristian Popescu Piedone, care a fost reinstalat ca primar la Sectorul 5 după ce a fost eliberat din închisoare.

„Da, şi cu facultatea făcută cum a făcut-o, în condiţiile în care are dificultăţi în limba română, cu carnetul luat fără discuţie pe şpagă la Piteşti şi cu condamnare penală. Sunt două explicaţii. Şi mie mi-a fost greu să... adică mi-a luat câteva săptămâni ca să interiorizez această realitate. Sunt două explicaţii mari. Una, o dezamăgire globală faţă de clasa politică în ansamblul ei şi ăsta e un fenomen general în momentul în care oamenii nu mai au încredere în clasa politică, înfloresc populiştii, adică cine strigă… oamenii zic că toţi sunt o apă şi un pământ şi atunci cine strigă mai tare se îndreaptă mai degrabă în direcţia asta. Şi, pe de altă parte, o campanie foarte intensă pe care nici unul din noi n-a băgat-o în seamă pe care a făcut-o pe reţele sociale, în special pe TikTok, cu chestiuni din astea care par foarte manageriale. Hai să dau un telefon să repar o groapă, cu staţia, cu scuterul, am mai pus nişte şuruburi la o bărcuţă. Guvernarea unui oraş e mult mai mult decât atât”, a declarat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a relatat şi cum a fost colaborarea cu Piedone.

„A existat o relaţie special cu administratorul public. Am avut mai multe lucruri cu primarii de sector, în special am constituit un ADI - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară. Când mai multe administraţii locale se pun împreună, fac un ONG, să-i spunem, ca să rezolve o anumită problemă, de data asta era vorba de deşeurile din Bucureşti în care trebuia să colaborăm şi aveam şedinţă aproape la 2-3 săptămâni şi venea administratorul public, am avut o relaţie ok, da”, a explicat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a vorbit şi despre panourile sale electorale, inclusiv cel cu mesajul ”Matematică, nu usturoi”, despre care a afirmat că a fost ideea echipei de campanie.

”Noi avem trei sloganuri. Avem în această fază a pre-campaniei, ”Mulţumesc şi lucrurile bune se fac împreună şi se fac cu încredere”. Asta a fost prima jumătate a pre-campaniei. După care în a doua jumătate avem ”Oameni, nu clanuri” şi ”Normalitate”, care sunt împreună sunt 99% din panouri şi avem patru panouri cu ”Matematică, nu usturoi”, care a fost o idee…”, a precizat primarul Capitalei.

Întrebat dacă acum nu i se mai pare o idee aşa bună, Nicuşor Dan a răspuns: „Acum n-aş mai face-o, sincer să fiu, pentru că bineînţeles că noi am vrut să spunem ceva, am vrut să spunem care e profilul mai bun de primar, de cineva mai structurat şi se poate înţelege, ceea ce noi n-am vrut niciodată, că identificăm votanţii”, a mai precizat Nicuşor Dan.

La remarca potrivit căreia se poate înţelege că oamenii care consumă usturoi sunt mai sărăci şi că nu l-a interesa votul acestora, Nicuşor Dan a precizat: „Nicidecum n-a fost asta intenţia mea”.

