Primele 3 probleme pe care Sebastian Burduja vrea să le rezolve dacă ajunge primar al Capitalei. Planul candidatului PNL

Sebastian Burduja, candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei a fost invitatul rubricii „Cu fața la alegători”. Acesta a vorbit despre realizările sale la Ministerul Energiei, despre planurile pe care le are pentru cetățenii Capitalei în cazul în care va fi ales primar și despre principalele sale priorități, odată ales.

De asemenea, a adus și critici la adresa fostelor administrații ale Bucureștiului, în principal la adresa lui Nicușor Dan, pe care actualul candidat liberal și partidul său l-au susținut la alegerile din 2020.

Întrebat ce îl face mai potrivit pentru funcția de primar general al Capitalei, în comparație cu ceilalți competitori ai săi, Sebastian Burduja a vorbit despre studiile sale la universități de prestigiu din SUA și despre realizările sale în calitate de ministru.

„Cred că am pregătirea necesară. Asta am studiat, la Stanford, la Harvard. Asta am lucrat la Banca Mondială patru ani de zile, dezvoltare regională și urbană. Am studiat modul în care se dezvoltă orașele. Sunt și doctor în economie. E un principiu de dezvoltare economică, și anume, nu poți să dezvolți o țară fără să urbanizezi o țară. Orașele sunt principalele motoare ale unei economii, cu atât mai mult Bucureștiul, din punct de vedere economic. Dacă ne uităm pe cifrele Eurostat, stăm bine. Avem o capitală, PIB per capita, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, peste Roma, Berlin, Amsterdam, Madrid, nu mai spun de Viena, Budapesta și alte capitale, dar orașul nu arată la fel de bine ca aceste alte metropole pentru că a fost, din punctul meu de vedere, prost administrat”, a declarat acesta.

Burduja recunoaște ezitările și greșelile PNL în ceea ce privește candidatul la Primăria Generală și că din dezbaterea publică au lipsit soluțiile al problemele cetățenilor.

„Deci am pregătirea necesară, am un plan pentru București și l-am prezentat public înaintea oricărui alt candidat, de altfel, dezbaterea publică nu s-a axat pe soluții până acum, au fost multe ezitări, a făcut greșeli și Partidul Național Liberal, s-au discutat ipoteze, scenarii, dar nu s-a pus accent pe problemele Bucureștiului și pe soluțiile pe care fiecare candidat le are la aceste probleme”, a mai declarat Sebastian Burduja.

El a subliniat că nu poate face lucruri mari în București fără o echipă, iar echipa aceasta a format-o deja de-a lungul timpului, în funcțiile pe care le-a ocupat.

„Am o echipă. Peste tot unde am fost, începând cu anii de studenție, Liga Studenților din Străinătate, până la Fundația C.A.E.S.A.R, Ministerul Digitalizării, Ministerul Energiei, am reușit să-mi formez o echipă în jurul meu, cu oameni mai buni decât mine pe domeniile lor, pentru că asta cred că trebuie să facă un om care vrea să schimbe lumea în bine, nu poți să o faci de unul singur. Cred că Bucureștiul, la complexitatea pe care o are, cu o zonă de 3 milioane de locuitori, cu problemele pe care le are, cu siguranță are nevoie de o echipă de oameni, competenți, devotați, care vor să lase ceva în urmă”, mai spune Burduja.

Președintele PNL București spune că ceea ce-l deosebește de ceilalți candidați este că nu a mai fost până acum primar în București, identificându-se drept o alternativă pentru București.

„Eu n-am vânat niciodată funcții și pentru mine nu este o miză funcția în sine, ci posibilitatea de avea un impact. De aceea, eu sunt un om de echipă, am respectat decizia conducerii partidului, s-a încercat o variantă de candidat independent care să poată capta simpatia publicului pe care cele două partide îl au. N-a funcționat. Cred că este o variantă mult mai corectă și eu, personal, mă bucur că în București PNL are o opțiune proprie la Primăria Generală și la Consiliul General. Cred că era timpul să se întâmple asta după 8 ani de zile, și nici 2016 nu este cel mai bun exemplu”, a completat Burduja.

Despre performanțele lui Nicușor Dan, Sebastian Burduja spune că multe dintre obiectivele spuse în campania din 2020 nu s-au realizat sau s-au realizat într-o prea mică măsură.

„Programul dânsului este public, sunt 10-15 puncte, și, dacă le luăm la rând, o să vedem că nu s-a întâmplat nimic sau s-a întâmplat foarte puțin. Modernizarea a 50 de kilometri de rețea de tramvai nu s-a întâmplat, cred că sunt zero kilometri. De asemenea, zona de școli și grădinițe. Ne-a promis 30 de școli și grădinițe noi, nu s-a întâmplat niciuna, cel puțin nu cu sprijinul Primăriei Generale. În zona de termoficare, este adevărat că ritmul a crescut față de administrațiile anterioare, în același timp, s-a pierdut foarte mult timp. Pe programul operațional infrastructură mare aveam 200 de milioane de euro, a preluat caietul de sarcini în 2020 și 2 ani de zile nu a făcut nimic cu acea documentație. Nu știu de ce. Cred că trebuie să explice lucrul ăsta pentru că s-au pierdut doi ani, și chiar dacă proiectul a fost fazat, banii aceia se consumă din exercițiul financiar actual”, subliniază acesta.

Sebastian Burduja este de părere că situația traficului s-a agravat, adăugând că datele arată că bucureștenii pierd în trafic, anual, 750 de ore.

„Undeva la 31 de zile am calculat și cred că s-a agravat în ultimii 4 ani, nu că ar fi fost mai roz situația înainte”, spune Burduja.

„De asemenea, partea de consolidări, iarăși o problemă dureroasă a Bucureștiului. Avem 850 de clădiri cu risc seismic major. Dintre aceste clădiri, una singură a fost realizată. Înțeleg că era aproape gata în 2020, spun asta din surse deschise, neutre, presă. Deci, nu vedem un ritm corespunzător al lucrărilor”, a adăugat ministrul.

Candidatul PNL spune că afirmația potrivit căreia Nicușor Dan a scos Primăria din faliment nu se susține din punctul de vedere al cifrelor.

„Și mai e ceva, cred că a lipsit cumva o viziune mare. Proiectele care cu adevărat să schimbe fața Bucureștiului. Sigur că situația financiară a Primăriei Generale nu era una confortabilă în 2020, dar dacă ne uităm pe cifre, la preluarea mandatului era o datorie de 6,83 de miliarde de lei, iar în 2023 datoria este 7,3 miliarde de lei”, mai spune Burduja.

Liberalul a adăugat că este nevoie de o colaborare între primarul Capitalei și celelalte instituții.

„Nu poți să fii primar general de unul singur. Trebuie să fii un om de dialog și de echipă. Adică să faci echipă cu primarii de sector, indiferent la ce partid sunt, cu Parlamentul României, cu Guvernul României, cu alte instituții care au atribuții importante pentru București. Din păcate, lucrul acesta nu s-a întâmplat”, spune el.

Președintele PNL București a mai declarat că, deși liberalii l-au susținut pe Nicușor Dan în 2020 la primărie - asta doar pentru că trebuia să se încheie administrația PSD -, iar, în timp, actualul primar a dezamăgit și el.

„Ni se spune, sigur, ”l-ați susținut pe Nicușor Dan în 2020”, categoric, i-am făcut și campanie. Trebuia să se termine odată cu o administrație PSD 2016-2020 care nu a livrat pentru bucureșteni. Multe dintre probleme sunt de atunci și erau grave. Și traficul și poluarea și termoficarea, dar în același timp noi i-am dat o șansă, cu cea mai mare bună-credință, ca dovadă că în Consiliul General, peste 95-98% dintre toate proiectele propuse de primarul general au fost adoptate cu votul consilierilor generali liberali, dar n-am văzut această susținere manifestându-se în niște rezultate concrete, palpabile pentru bucureșteni”, spune Burduja.

Candidatul PNL a punctat primele trei priorități ale sale la Primăria Capitalei, în cazul în care va fi ales.

„Aici apare o mare surpriză și ea e legată de siguranță. Sigur, în raport cu alte capitale, Bucureștiul este un oraș sigur, dar există o problemă cu fenomenul drogurilor care în capitala României este scăpat de sub control și asta înseamnă o triplare a consumului de droguri în ultimii 10 ani și undeva la 83% din tot consumul de droguri ilicite din România se întâmplă în Capitală”, spune acesta.

Sebastian Burduja spune că pentru a rezolva această problemă trebuie monitorizate zonele de risc și „toleranță zero” pentru traficanți. De asemenea, este nevoie de o reabilitare a clădirilor abandonate care au devenit focare de consumatori și traficanți.

„Trebuie să avem un program pentru cei care cad victimă acestui fenomen. Eu nu îi consider vinovați, ei sunt într-adevăr victime și asta însemnă centre de tratament, programe de prevenție, programe de prevenție în școli. Din păcate, Bucureștiul are doar 3 centre de tratament astăzi”, a completat președintele PNL București.

A doua problemă punctată de Burduja a fost cea a apei calde, spunând că este necesară fuziunea ELCEN și a Termoenergetica într-un sistem integrat, modernizarea rețelei de țevi și branșarea CET-urilor al Transgaz.

„Din 2007 până azi, bucureștenii au plătit peste 3,3 miliarde de lei pentru câțiva kilometri de țeavă”, spune acesta.

A treia problemă pe care candidatul PNL vrea să o rezolve în ordinea priorităților, odată ajuns la primărie, este cea a traficului.

„Am acest proiect de viitor, tunel urban București, care trebuie să conecteze Bucureștiul de la nord la sud în subteran, poate pe anumite porțiuni în suprateran, vom vedea în forma documentației tehnice, dar sunt și proiecte pe termen scurt: interzicerea virajului la stânga pe marile bulevarde, continuarea pasajului de la Basarab, transportul în comun, un parc nou mai verde, piste pentru biciclete reabilitate, extinse, integrate, cât mai multe zone pietonale. Trebuie să marșăm mult pe parcări subterane, supraterane dacă nu se pot face subterane, în parteneriat public-privat”, a mai spus Burduja.

Liberalul a dat drept exemplu parcarea subterană de la Universitate.

Sebastian Burduja spune că, în ciuda faptului că el și cu Gabriela Firea au coordonat, până nu demult, campania medicului Cătălin Cîrstoiu, nu o va menaja, același lucru fiind valabil și pentru ceilalți doi contracandidați.

„Nu menajez pe nimeni. Și dânsa, și Nicușor Dan, și domnul Piedone au avut șansa să fie primari în acest oraș. Noi am avut șansa să-i cunoaștem, să-i vedem ce pot și ce nu pot să livreze. Dacă sunt bucureșteni cărora le-a plăcut în mandatul dânsei, cu siguranță că o vor vota. Eu sunt o alternativă. Am un plan, am o echipă și am rezultate concrete pe care le pot prezenta oricând public, și mai e ceva. EU nu mă tem de nicio dezbatere. Nu am refuzat niciun dialog, nu am refuzat nicio discuție, răspund la orice întrebare. Nu constat aceeași corectitudine din partea celorlalți candidați”, a spus președintele PNL București.

Acesta s-a arătat încrezător că, pe data de 9 iunie, când vor avea loc alegerile locale, cetățenii „nu se vor mai lăsa păcăliți” și că-l vor mai alege pe cel mai bun pentru funcția de primar general al Capitalei.

