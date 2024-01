Dezvăluirile lui Ciolacu despre momentele când a fost ”deprimat și praf”: ”Am mers cu capul pe buturugă”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit vineri, 26 ianuarie, despre cum s-a simțit când partidul a pierdut ultimele alegeri.

În discursul susținut la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Maramureş, liderul PSD a declarat că partidul trebuie să recâştige încrederea populaţiei.

”Oamenii ne-au ales, oamenii ne-au votat. O să ne voteze şi o să ne aleagă în continuare. Trebuie, în schimb, să le recâştigăm încrederea, trebuie să redevenim ceea ce am fost mereu. Suntem un organism viu. Avem şi bune şi rele. Facem greşeli. Nu ştiu dacă sunt cel mai bun preşedinte de partid pe care l-a avut PSD. Nu cred, vă spun sincer. Au fost perioade şi oameni la conducerea partidului mult mai şcoliţi, mult mai determinaţi decât mine. Ce vă pot spune cu certitudine este că eu am echipa cea mai bună pe care a avut-o vreun preşedinte de partid. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor noştri şi camarazilor noştri pentru acest lucru. Este echipa care a reclădit PSD într-un moment de cumpănă. Nu, niciodată nu am lăsat pe nimeni în urmă şi nu o să las pe nimeni în urmă”, a spus liderul PSD.

„Cu adevărat, acum trei ani de zile eu am mers cu capul pe buturugă. Eram la fel de deprimat şi poate la fel de praf ca mulţi dintre dumneavoastră, la fel ca şi Gabi Zetea, după ce a pierdut alegerile”, a continuat el.

Ciolacu și-a exprimat încrederea că la alegerile de anul acesta PSD va putea demonstra că e cel mai mare partid din România .