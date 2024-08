Un deputat pleacă din PNL după ce i s-a dat un loc considerat neeligibil pe lista pentru alegerile parlamentare

Deputatul Alin Ignat și-a anunțat demisia din PNL pe un grup intern al partidului, criticând parcursul PNL. Decizia vine și în condițiile în care deputatul a fost votat pentru locul al patrulea pe lista de candidați pentru Camera Deputaților, loc considerat neeligibil.

„Dragi colegi, membri simpli și simpatizanți PNL, Vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în ultimii ani, în care am muncit împreună pentru oameni și pentru PNL. Am păstrat tot timpul speranța că alături de cei de bună credința și de bună calitate din acest partid, putem redresa corabia, putem schimba ceva în parcursul PNL tot mai zdruncinat de impostură, de mediocritate, de găști și interesele lor rupte de realitatea oamenilor. Constatând că, personal, am eșuat în acest obiectiv, vă doresc mult succes în lupta cu impostorii tot mai mulți, tot mai uniți și tot mai determinați împotriva voastră, a oamenilor decenți din acest partid. Multă sănătate!”, este mesajul transmis de deputatul Alin Ignat, joi dimineață, pe un grup intern PNL, relatează Ziarul Unirea.

Alin Ignat a confirmat pentru publicație că a demisionat, precizând, potrivit sursei citate, că în zilele următoare va comunica motivele și ce va face în continuare.

Demisia vine în contextul în care organizația județeană a votat listele de candidați pentru alegerile parlamentare din acest an, iar Alin Ignat se afla pe locul al patrulea, considerat neeligibil.

Pe primul loc pentru Camera Deputaților este Florin Roman, urmat de Alexandru Radu și Daniel Breaz.

Pentru Senat, candidații aflați pe locuri eligibile sunt Silviu Ponoran și Claudiu Răcuci.

