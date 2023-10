Nicolae Ciucă crede că PNL are ”capacitatea” să meargă singur în alegerile din 2024, dar nu exclude o alianță. Condițiile puse de fostul premier

Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a afirmat vineri, 6 octombrie, că pentru alegerile de anul viitor PNL are”capacitatea şi motivarea” să meargă singur în alegeri, dar nu a exclus intrarea într-o alianţă.

”Ne-am asumat această Coaliţie de guvernare pornind de la responsabilitatea politică pentru trecerea ţării prin criza din 2022 care se prefigura. Am avut o oarecare intuiţie, partidele şi preşedintele (...), când am cerut formarea unei coaliţii care să aibă o majoritate parlamentară consistentă, astfel încât să poată să ia decizii fără să-i fie teamă că nu are susţinerea politică. Deşi împotriva firii la început (...), dincolo de condamnare, nimeni nu ne-a dat mai mult de trei-patru luni. Iată, suntem la aproape doi ani de când guvernăm împreună. Am văzut această guvernare nu pentru un scop politic, ci pentru a ne asuma responsabilitatea faţă de ţară, pentru a menţine echilibrul şi stabilitatea politică”, a declarat Ciucă la DC News.

Întrebat dacă PNL va intra într-o coaliţie pentru alegerile de anul viitor, Ciucă a răspuns: ”O alianţă politică nu se face de dragul cuiva sau împotriva cuiva. O astfel de construcţie trebuie să aibă în vedere un proiect pentru cetăţenii României. Este o chestiune care depinde foarte mult de încrederea care trebuie să existe între doi-trei parteneri atunci când se discută realizarea unei alianţe politice. Pentru a face acest lucru este nevoie de onestitate, de loialitate, de încredere şi de un proiect serios de ţară care să vizeze dincolo de anul electoral. Este nevoie ca proiectul acesta să aibă greutatea, consistenţa necesară, să convingă atât electoratul, cât şi activul fiecărui partid”.

Referindu-se la PNL şi PSD, Ciucă a punctat diferenţele dintre aceste două forţe politice.

”Vorbim de două partide care au o istorie, nu de fiecare dată convergentă, sunt un partid centru-stânga şi un partid de centru-dreapta, cu propriile ideologii, fiecare cu egoul său intern. PNL a demonstrat-o şi la alegerile trecute, a demonstrat-o de fiecare dată când a fost nevoie că are şi capacitatea şi motivarea necesară să intre în alegeri de unul singur şi să îşi îndeplinească obiectivele. (...) PNL, cel mai vechi partid din Europa, cu cea mai lungă istorie - 148 de ani, are în denumire şi sintagma ”Naţional”, ceea ce spune multe despre obiectivele PNL -, trebuie să vizeze un proiect naţional. Altfel, de ce am intra într-o astfel de coaliţie? (...) PNL are capacitatea şi motivarea să meargă singur în alegeri”, a explicat Ciucă.

Liderul liberal a amintit că între ultimele alegeri locale şi parlamentare PNL a pierdut 10 procente, dar că acest lucru ”nu se va mai întâmpla”.

”Este o greşeală pe care trebuie să o recunoaştem, este o asumare a conducerii partidului şi a tuturor liderilor noştri locali. Eu sunt cât se poate determinat ca astfel de greşeli să nu se mai repete. Trebuie să ne menţinem coeziunea, unitatea şi determinarea astfel încât să putem să intrăm în alegeri singuri, iar dacă există un proiect, orice soluţie politică trebuie analizată şi asumată, pentru că aici nu este vorba de Partidul Naţional Liberal, de Partidul Social Democrat sau de orice altă formaţiune politică, aici este vorba de ţară. În actualul context, într-un mediu securitar cât se poate de volatil, avem nevoie de stabilitate politică pentru pentru România şi pentru tot Flancul Estic”, a mai spus Ciucă.

