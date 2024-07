Cum încearcă politicienii să atragă atenția electoratului: „Este toxic ce se întâmplă. Avem de-a face cu o cumpărare de voturi”

Pe lângă obișnuitele atacuri între liderii politici, ultimele săptămâni au fost acaparate și de discuțiile pe taxe și impozite, în timp ce în coaliție a fost reaprinsă tema cotei unice. De cealaltă parte, în Opoziție, AUR a reușit să strângă oamenii la sediile de partid, promițând case ieftine pentru români.

Specialistul economic Bogdan Glăvan a explicat, într-un punct de vedere pentru Ziare.com, cu privire la cota unică de impozitare, o temă dezbătută de mai mulți ani de cele două partide aflate la guvernare, PSD și PNL, că liderii politici „folosesc aceste cuvinte, cotă unică, impozit progresiv”, având „anumite conotații în mentalitatea publică”.

”La noi se discută acum în mod fals despre așa ceva. Într-un scenariu în care am reveni la cota unică de 16%, ce se are în vedere, de fapt, teste creșterea poverii fiscale.

Cetățenii azi plătesc impozit de 10% pe salariu, dar plătesc acest impozit nu fiindcă li s-a scăzut povara fiscală, ea a rămas aceeași. Însă s-au mutat contribuțiile sociale. (…) La noi, de fapt, este folosită această cotă unică pe post de băț cu care se tulbură apele. Interesul Guvernului este să mărească povara fiscală și nu știe cum să o dea ca să supere mai puțin și zice ”facem impozitare progresivă”. (…) Nu mai există cotă unică, că la firme avem excepții peste excepții. (…) indiferent cum o luăm, nu mai există cotă unică. În accepțiunea ei, cota unică reprezintă o impozitare uniformă”, a mai argumentat specialistul în economie.

Consultantul politic, Adrian Zăbavă, a explicat că tema este folosită pentru „diferențierea față de PSD, în contextul în care PNL și PSD sunt împreună la guvernare, dar PNL dorind să candideze separat, trebuie să tragă niște linii față de partenerul lor”, argumentând că este mai degrabă vorba despre poziționarea pe scena politică.

Cazul AUR, care promite case mai ieftine pentru români

În cazul promisiunii lansate de AUR, printr-un demers care a format cozi la sediile de partid, economistul Bogdan Glăvan este de părere că reprezintă de fapt „o cumpărare de voturi foarte transparentă, în care politicianul promite un beneficiu clar unui alegător specific, clar determinat”.

”Problema este că este toxic ce se întâmplă cu această promisiune din două motive. Primul este că avem de-a face cu o cumpărare de voturi. Aici a fost o mică discuție, de ce acum este o cumpărare de voturi și dacă programul Prima casă nu este o cumpărare de voturi. Care este diferența între ele? Diferența este următoarea: statul sau un partid poate să vină cu un proiect și să zică eu vreau să construiesc o sută de mii de locuințe pentru cetățenii defavorizați și poți vota pentru sau contra, urmând să vezi care sunt criteriile. Ce face Simion este altă treabă. Cheamă cetățeanul respectiv și îi spune „semnez cu tine un contract și tu o să primești casă”, cetățeanul respectiv urmând să voteze pentru el, fiindcă este interesul lui”, a mai arătat specialistul.

La rândul său, politologul George Jiglău a punctat că astfel de promisiuni electorale au un efect asupra tuturor partidelor, provocând o reacție. „Suntem obișnuiți cu promisiunile electorale de atâta vreme. Unele sunt complet nerealiste. De asta sar în evidență. Altele poate sunt poate un pic mai tehnice (…) Întotdeauna vor fi niște promisiuni din astea ieșite complet din comun, care atrag foarte multă atenție și care aș zice că sunt o excepție, dar așa cum se întâmplă, tinde să ne acapareze atenția și poate chiar să generalizăm. (…) Când apare un partid ca AUR, care sare calul cu promisiunile pe care le face, cumva, îți acaparează atenția, dar apoi există o expresie care spune că atunci când apar partide extremiste, ne infectează sistemul în partide, și celelalte partide, automat, ca la o infecție, tinzi să reacționezi cumva și reacționează ori cu aceeași monedă, ori încerci să te disociezi. În orice caz, provoacă o reacție. Cam asta vedem acum la genul ăsta de promisiuni ale AUR și aș zice că nu infectează numai sistemul de partide, infectează dialogul public în general”, a arătat George Jiglău pentru Ziare.com.

„O problemă este la partidul sau politicianul care face promisiunile astea, care este clar că este toxic, aici nici nu încape discuție. (…) Vorbim despre o problemă foarte reală în societatea românească, problema locuințelor extrem de scumpe. Preocuparea asta este cât se poate de reală în rândul foarte multora dintre noi. Indiferent că ne place sau nu ne place AUR”, a mai punctat George Jiglău.

Tema familiei, promovată de Elena Lasconi

Și șefa USR, Elena Lasconi a reușit să atragă atenția printr-un videoclip devenit viral pe internet, în care oficiază căsătorii. Videoclipul, care prezintă modul în care decurg cununiile civile la Câmpulung Muscel, unde Elena Lasconi este primar, momentul fiind descris drept cea mai frumoasă parte a muncii la Primărie, s-a viralizat pe internet, fiind criticat sau lăudat de internauți.

Lasconi a fost implicată anul trecut într-un scandal public cu fiica sa, după ce a afirmat că ar fi votat pentru Referendumul privind redefinirea familiei, care propunea modificarea Constituției, față de care USR a fost singurul partid care s-a poziționat împotrivă. Drept urmare, Elena Lasconi a fost îndepărtată din vârful listei pentru alegerile europarlamentare. Scandalul a luat însă amploare odată cu viralizarea reacției fiicei sale, susținătoare a comunității LGBTQ.

Politologul George Jiglău a punctat pentru Ziare.com că nota progresistă folosită de USR „nu este o carte care să ducă foarte departe din punct de vedere electoral”, lucru care „s-a văzut acum, la europarlamentare și la locale, că nu este suficient”, astfel că liderii formațiunii își îndreptă atenția și către alte categorii de electorat.

„Doamna Lasconi cred că profită oarecum de pe urma scandalului în care a fost implicată și cred că merge pe ideea că aceia care simpatizau și votau cu USR, câtă vreme oricum păstrează linia asta de guvernare anti-PSD, nu se vor dezice neapărat de USR, că nu au alternativă, dar în același timp, mergând pe perspectiva asta mai conservatoare cu familia, mai scoate niște voturi de la PNL și de la Ciucă personal, care nu cred că este foarte convingător pentru destul de mulți din PNL care vor poate un pic mai mult dinamism”, a mai explicat politologul George Jiglău, arătând că șefa USR țintește astfel intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a punctat că Elena Lasconi „încearcă să intre pe agenda cu poziționări pe subiecte care au definit-o la un anumit moment dat sau care sunt relevante pe agendă”, astfel că „o vedem având o părere despre orice lucru mai important pe agenda”.

Șefa USR a revenit asupra subiectului chiar luna trecută, afirmând că nu ar mai vota „da” și că în USR este loc pentru toată lumea.

Potrivit unui ultim sondaj CURS, PSD conduce în intenția de vot cu 33%, urmat de PNL cu 23%. AUR ar obține 16%, iar Alianța Dreapta Unită (SOS, PMP, Forța Dreptei) 13%. SOS România 5%, același procent fiind notat și în cazul UDMR.

În cazul alegerilor prezidențiale, Marcel Ciolacu este cotat pe primul loc, având 31%, iar Nicolae Ciucă are 19%. Cei doi lideri ai Coaliției sunt urmați de Mircea Geoană, care are 15%, același procent cu George Simion, iar Elena Lasconi are 12%. Pe locul șase este Diana Șoșoacă, având 4%, iar un candidat UDMR ar lua 3%.

De asemenea, respondenții sunt de părere că principalele probleme ale României sunt economice, pe primul loc fiind clasate veniturile mici, urmate de corupție, sănătate și inflație.

