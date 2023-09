Rareș Bogdan respinge ferm varianta unor liste comune cu PSD la alegerile din 2024: ”PNL trebuie să conştientizeze forţa pe care o are”

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a afirmat vineri, 15 septembrie, că listele comune cu PSD la alegerile din 2024 nu ar fi o soluție pentru partidul din care face parte.

”Susţinerea mea şi a altor colegi este ”prin noi înşine”. Eu, când am venit în PNL, partidul era undeva la 18% sau 20% şi am reuşit să duc partidul, eu, împreună cu referendumul preşedintelui, e drept, la 28% la europarlamentare. Eu le spun colegilor mei că singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are”, a spus europarlamentarul într-o intervenţie la Prima News.

Rareș Bogdan a precizat că formaţiunea are ”o armată de 240.000 de oameni, membri cotizanţi activi, 1.362 de primari, 17 preşedinţi de regiuni, are 130 de parlamentari şi 10 europarlamentari, plus foarte multe lucruri pe care le-a făcut în trei ani şi jumătate de guvernare”.

Întrebat dacă nu vrea liste comune cu PSD, Rareş Bogdan a răspuns: ”Nu. Nu cred că este o soluţie pentru PNL. Eu spun extrem de clar: ”Prin noi înşine”, ne-a adus forţă în urmă cu 100 de ani şi ”Prin noi înşine” ne va aduce la peste 20% la alegerile din 2024”, a declarat europarlamentarul.