Acuzații în coaliție privind o viitoare înghețare a pensiilor. „Ne jucăm cu așteptările a 5 milioane de pensionari”

Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a acuzat, duminică, PNL că pregătește o înghețare a pensiilor după alegeri. Senatorul PNL Daniel Fenechiu susține că acuzația este „o tâmpenie”.

„O să explic seniorilor de ce am spus și tot ce am spus am spus bazat pe fapte. Dumnealor spun că justifică această lipsă din programul de guvernare că există o lege. O lege a existat și în 2020 când nu au respectat-o și n-au acordat majorarea din lege. O lege a existat și în 2021, când au dat 0 lei la pensie. Atât a valorat seniorii României pentru PNL: 0 lei. În 2021 au înghețat pensiile, n-au acordat nicio majorare. Am citit cu atenție programul de guvernare la toate partidele să văd ce se propune pe muncă, pe social. Nu am văzut nicio trimitere, dar absolut nicio trimitere în programul de guvernare al PNL la evoluția pensiilor în următorul mandat. Nu am văzut nicio trimitere la pilonul I”, a declarat Budăi la Antena 3.

Acesta îi acuză pe liberali că nu au idee de modificările aduse legii pensiilor.

„Am mai văzut în schimb, dumnealor nu știu că s-a schimbat legea și vorbesc la un anumit capitol de punctul de pensie. Nici măcar nu știu că acum este punctul de referință, nu mai este valoarea punctului de referință, nu mai este punctul de pensie. Dar eu ceea ce am spus și corelațiile pe care le-am făcut, le-am făcut și am tras un semnal de alarmă și am făcut corelațiile bazate pe faptele dumnealor, pe faptul că n-au respectat legea în 2020, în 2021 și pe faptul că nu au scris în programul de guvernare absolut nimic despre sistemul public de pensii”, a spus Marius Budăi, la Antena 3 CNN.

Ads

„Acest tip de discurs este o tâmpenie”

Daniel Fenechiu, senator PNL, susține că declarațiile lui Marius Budăi sunt „tâmpenii”.

„Domnul Budăi trăiește cu impresia că poate spune orice pentru unu, două, trei puncte la vot, poate spune absolut orice, poate spune că soarele răsare în Kiseleff, că domnul Ciolacu e cel care dirijează traseul soarelui și al ploii și că fără PSD, cu siguranță PNL-ul va băga România în pământ. Cunoaștem acest tip de discurs, este o tâmpenie”, a declarat Fenechiu.

Senatorul liberal susține că PSD se joacă cu așteptările pensionarilor.

„În România, evoluția pensiilor este stabilită legal în fiecare an. La început de an are loc o actualizare. Tocmai am avut o recalculare a pensiilor și chiar în momentul de față, în care domnul Budăi spune că nu ne preocupă, avem inițiative legislative. Una dintre ele, chiar adoptată și atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului, la care domnul Budăi a dat o explicație halucinantă, că nu, nu știu ce, n-am fi vrut. Deci, una peste alta, mie îmi pare foarte rău că într-o campanie electorală discutăm și ne jucăm cu așteptările a 5 milioane de pensionari”, a declarat Fenechiu.

Ads

Senatorul mai susține că liberalii nu încearcă să cumpere pensionarii cu o mărire de 20 lei sau 50 lei, ci pur și simplu le spun că își doresc o echitate în sistemul de pensie.

„În rest, nu facem altceva decât să dezmințim aceste fake-uri marca PSD cum că PNL se pregătește să înghețe pensiile. Cum să înghețe pensiile? Inexistența unui punct distinct înseamnă că înghețăm pensiile? Tocmai am asistat la o majorare a pensiilor semnificativă, la o recalculare a lor și care n-a fost făcută de PSD, cum spune domnul Budăi, că nu eram pe tarlaua PSD-ului și n-a dat aceste pensii, nici Ciolacu din renta lui viageră, nici Budăi din salariul lui. Au fost dați din visteria țării de către un guvern care îi place sau nu-i place domnului Budăi, este PNL-PSD sau PSD-PNL, cum au fost primii miniștri”, a spus Daniel Fenechiu, senator PNL.

Ads