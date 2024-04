Gabriela Firea iese în stradă. Candidata PSD la Primăria Capitalei vrea întâlniri directe cu electoratul

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, nu va sta la birou în timpul campaniei electorale. Firea a declarat miercuri, 24 aprilie, că îşi va axa campania în primul rând pe întâlniri directe cu cetăţenii şi cu asociaţiile de proprietari.

Ea a fost întrebată, la evenimentul de lansare a lui Daniel Băluţă pentru funcţia de primar al Sectorului 4, cum se vor împărţi panourile electorale între candidaţii PSD şi PNL la Primăria Capitalei.

"Dacă vă aduceţi aminte, acum patru ani, ca primar în funcţie nu am avut deloc panouri în Bucureşti. Am considerat că este inutil să investim în acel afişaj şi am transmis pe toate căile posibile, în special în cadrul întâlnirilor directe cu cetăţenii şi cu asociaţiile de proprietari, ceea ce am realizat împreună cu echipa mea şi ceea ce vreau să fac în continuare. Aşa îmi voi organiza şi de data aceasta campania, e adevărat, foarte scurtă, pentru că nu am mai avut timp la dispoziţie pentru pre-campanie şi sunt convinsă că bucureştenii asta aşteaptă. Am luat cu acea campanie de la om la om 250.000 de voturi, le mulţumesc bucureştenilor pentru votul de acum opt ani, de acum trei ani şi jumătate şi sper să voteze şi de data aceasta o persoană care, împreună cu echipa sa, ştie ce are de făcut la Primăria Capitalei şi împreună cu toţi colegii de la sectoare", a spus Gabriela Firea.

Și, totuși, vor fi panouri. Şeful de campanie al lui Firea, Daniel Băluţă, a menţionat că, în scurt timp, în Bucureşti, vor apărea afișaje electorale atât cu candidatul PSD, Gabriela Firea, cât şi cu candidatul PNL, Sebastian Burduja.

"În timp scurt vom dispune în oraş, într-un mod echilibrat, panouri atât cu candidatul PSD, Gabriela Firea, cât şi cu candidatul PNL, Sebastian Burduja. Există decenţă, există echilibru, există comunicare, există dialog, încât astfel de probleme nu sunt decât de ordin tehnic", a conchis Băluţă.

