Discuții aprinse în coaliție privind susținerea lui Cătălin Cîrstoiu la Capitală. Ce spune medicul despre posibila sa retragere din cursă

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, exclude ideea retragerii sale din cursă. Precizarea vine după ce conducerea PSD ar fi discutat luni, 15 aprilie, o astfel de posibilitate, conform unor surse din coaliție.

PSD a discutat, în această dimineață, despre retragerea medicului din cursa pentru Primăria Capitalei, au susținut pentru G4Media.ro mai multe surse din coaliție. Potrivit acestora, au existat discuții aprinse în coaliție din cauza performanței slabe în sondaje a candidatului susținut de PSD și PNL.

”Ce aș putea să spun suplimentar, asta a fost realitatea zilei. Din punctul meu de vedere m-am înscris în luptă pentru o idee și mergem înainte” a declarat Cîrstoiu, care a exclus total o retragere a sa din cursa electorala.

O declarație similară a fost făcută și de Sorin Grindeanu, care a precizat că membrii PSD nu au luat în discuție o astfel de variantă.

”De dimineață am avut o ședință de campanie, n-am discutat așa ceva. Eu am venit aseară de la Timișoara, n-au auzit asemenea zvonuri. Au fost colegi din conducerea PNL și PSD aici, am discutat despre campanie”, a declarat ministrul.

În cazul retragerii lui Cîrstoiu, una dintre variante ar fi fost susținerea candidaturii lui Cristian Popescu Piedone, intrat în cursa pentru București din partea partidului fondat de Dan Voiculescu, susține G4Media.ro.

La scorul slab din sondaje al medicului Cîrstoiu se adaugă și dezvăluirile despre eventuala sa incompatibilitate.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat săptămâna trecută că îl cunoaşte pe Cristian Popescu Piedone de 30 de ani şi are respect pentru el, însă nu consideră că este potrivit pentru a fi primarul Capitalei.

”Îmi pun întrebarea: după ce trece fumul de la grătare, ce program rămâne în urmă? Niciunul. Cu alte cuvinte, e o iluzie fondată pe un fond distractiv, pe o prezenţă cum ne place tuturor pe TikTok, mai ales tineretului, dar fondul, fiindcă vorbim de primarul general al Capitalei, de fapt nu există”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi la Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti.

G4Media.ro a dezvăluit încă din data de 3 aprilie că medicul Cătălin Cîrstoiu, a discutat cu lideri din PSD despre varianta retragerii din cursa pentru primăria Capitalei în cazul în care nu crește în sondaje. Cîrstoiu a negat și atunci că a discutat acest scenariu. Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat pentru G4Media.ro că este ”o diversiune de campanie”.

Una dintre variatele în discuție ar fi fost ca medicul Cîrstoiu, care este și manager la Spitalul de Urgență Universitar București, să fie numit în locul lui Alexandru Rafila la Ministerul Sănătății.

”Total fals”, a declarat pentru G4Media.ro Cătălin Cîrstoiu.