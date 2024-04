Dominic Fritz, după ce și-a depus candidatura pentru al doilea mandat: „Ca cetăţean UE, am dreptul să candidez în Timişoara” VIDEO

Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, şi-a depus luni, 29 aprilie, candidatura pentru un nou mandat, din partea Alianţei Timişoara Unită.

El a ţinut să precizeze că are dreptul de a candida, fiind cetăţean al Uniunii Europene, şi a subliniat că deţine o carte de rezidenţă pe 10 ani, în România, unde apare şi domiciliul său din Timişoara.

„Tocmai am depus candidatura Alianţei Timişoara Unită pentru mine ca primar, pentru un nou mandat de primar, şi pentru lista noastră de Consiliu Local, alianţă formată din USR, PMP, Forţa Dreptei şi UDMR. Am depus aceste candidaturi cu multă încredere în ceea ce am realizat în ultimii patru ani şi şi mai multă încredere în echipa cu care candidăm la aceste alegeri.

Împreună cu mii de susţinători ale căror semnături am depus astăzi vom ţine Timişoara pe un drum european, un drum de modernizare şi pe un drum de corectitudine şi de respectare a regulilor. Această candidatură a mea şi anul acesta va fi însoţită de tot felul de contestaţii pe baza unor teorii legale absurde. Clar este la fel ca în 2020, eu, ca cetăţean UE, am dreptul să candidez aici în Timişoara, este o mare onoare şi bucurie pentru mine şi mă bucur că toţi timişorenii vor avea ocazia în 9 iunie să îşi exprime dreptul de vot pentru această opţiune. Orice fel de contestaţii care vor veni în următoarele zile, scopul acestor contestaţii este să arunce o umbră de ilegitimitate asupra candidaturii mele, asupra candidaturii noastre, dar avem încredere în timişoreni că ştiu să discearnă aceste încercări şi că vor decide cu înţelepciune şi curaj să mergem împreună înainte”, a declarat Fritz.

Dominic Fritz a spus că ar fi fost deja depuse trei contestaţii, înainte să îşi depună candidatura pentru această funcţie.

„Abia acum mi-am depus candidatura, abia acum această candidatură se poate contesta. Din câte înţeleg au fost deja depuse trei contestaţii înainte să îmi depun candidatura, ceea ce spune ceva despre agitaţia în jurul acestei candidaturi. Motivele pentru care se contestă candidatura mea nu sunt noi, nu sunt surprinzătoare pentru nimeni, se bazează pe teorii cum că legea pentru alegerile locale nu este constituţională, pe alte teorii ale conspiraţiei cum că aş fi agent străin şi nu am dreptul să candidez.

Legea este foarte clară, iar integrarea Timişoarei în UE nu se poate avea doar pe bucăţi. Nu putem pe de-o parte să ne dezvoltăm oraşul pe fonduri europene şi să ne bucurăm de apartenenţa noastră la Europa şi în alte părţi să punem la îndoială drepturile cetăţenilor UE. Cred că nu este nicio îndoială că eu, cu adevărat, dincolo de orice tertipuri juridice cu ce ar putea să vină aceşti contestatari, eu cu adevărat trăiesc, locuiesc în Timişoara şi nu altceva”, a explicat Fritz.

Dominic Fritz a arătat că are rezidenţa în România, la Timişoara.

„Chiar pot să vă arăt că este foarte proaspăt, a ajuns astăzi prin poştă, cartea mea de rezidenţă permanentă, 10 ani, cu adresa mea din Timişoara şi în rest încă o dată juriştii pot să stea să dezbată. Important e ca, la fel ca în 2020, să decidă timişorenii, să decidă cei care au drept de vot aici, mă vor găsi pe buletinul de vot. Că sunt unii care sunt stresaţi cu aceatsă candidatură, că sunt unii care sunt stresaţi cu această alianţă Timişoara Unită, vor să creeze tot felul de poveşti care să pună la îndoială legitimitatea candidaturii noastre este de înţeles pentru că într-adevăr am arătat în ultimii patru ani că nu suntem controlaţi, mânaţi de nimeni, ne luptăm pentru dreptate şi tocmai de aceea dreptul timişorenilor de a alege nu poate fi îngrădit”, a continuat el.

Fritz a subliniat că are domiciliul în Timişoara.

„După cum vedeţi sunt aici fizic, casa mea a fost şi la televiziune, nu stau pe ascuns noaptea în Germania. Cred că oricine are dubii că eu aş putea să mă ascund în weekend sau noaptea undeva într-un domiciliu secret, în Germania, are nevoie de un consult nu juridic, ci de altă natură. Eu sunt timişorean, mândru timişorean, este o mare onoare pentru mine că am servit acest oraş timp de patru ani şi cu încrederea timişorenilor e o mare onoare să continuu să servesc acest oraş. Eu nu mai am o carte de identitate germană. Mai am un paşaport vechi care este titlu de călătorie, dar care nu conţine o adresă, am o carte de rezidenţă şi sunt mândru că pe ea scrie Timişoara”, a precizat Fritz.

Edilul Timişoarei a mai spus că va aplica şi pentru cetăţenia română, înainte de alegerile din 9 iunie.

„Pot aplica, am dosarul complet şi mă voi deplasa la Bucureşti personal pentru a depune acest dosar, cândva după Paşti, înainte de alegeri”, a spus Fritz.

Alături de Dominic Fritz, la depunerea candidaturii, a fost şi Alin Nica, candidatul Alianţei Timişoara Unită la Consiliul Judeţean. Nica a subliniat că aceasta este cea mai murdară campanie electorală.

„Mult succes, Dominic. Eu un moment foarte important ce dă startul acestei competiţii electorale ce a început cu mult timp înainte de începerea oficială a campaniei electorale. E o campanie agresivă, cea mai murdară campanie de când cunosc eu că s-au dus campanii aici, în Timişoara. Însă tocmai de aceea cred că timişorenii sunt motivaţi să vină să arate prin votul lor faptul că sprijină democraţia, sprijină spiritul Timişoarei, iar ceea ce Dominic a făcut şi va face împreună că echipa pe care am constituit-o împreună va duce Timişoara către zona de modernitate şi către zona de europenitate către zona care a caracterizat-o întotdeuna şi vom da startul de aici din Timişoara, prin votul pe care cetăţenii îl vor da în 9 iunie de primenire a clasei politice, de resetare a acestui joc murdar cu care ne-am obişnuit în ultimii 34 de ani şi care nu cadrează sub nicio formă cu spiritul Timişoarei, cu ceea ce Timişoara a propus pentru România în 1989 şi din această perspectivă Timişoara poate fi şi va fi, după 9 iunie, în avanposturile modernizării României”, a declarat Nica.

Dominic Fritz va candida penru al doilea mandat de primar al municipiului Timişoara din partea Alianţei Timişoara Unită din care fac parte USR, PMP, Forţa Dreptei şi UDMR. Alin Nica va candida şi el pentru al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş din partea Alianţei Dreapta Unită din care fac parte USR, Forţa Dreptei şi PMP.

