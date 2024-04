Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut vineri, 19 aprilie, o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate în condiţiile în care luni, 22 aprilie, ar urma să-şi înregistreze oficial candidatura.

Principalele declarații ale lui Cătălin Cîrstoiu:

„Nu am ce sa-mi reproșez din punct de vedere profesional, mi-am ajutat colegii când au avut nevoie. La Anemona Med mi-am ajutat colegii și pacienții, din acest punct de vedere dorm liniștit. Pacienții aleg unde merg, la privat sau la stat.

Legea a creat un haos în sistem. Nu e rolul meu să reglementez sistemul de sănătate.

Pacientul decide tratamentul și la ce medic merge.

Am vrut să fac o administrație publică în București mizând pe un sprijin politic serios și stabil.

Am avut 20 de mii de pacienți tratați în spital.

Am avut o propunere din partea liderilor coaliției, mandatul meu oferit de coaliție este și în prezent pe masa coaliției.

Am simțit sprijinul lui Ciolacu și Ciucă, dar am fost cam singur în precampanie asta. Acest demers nu se poate fără sprijinul coaliției. Aștept să lămurim ce a apărut în spațiul public. Am învățat foarte multe lucruri în perioada asta”.

Candidatul PSD-PNL a evitat să precizeze dacă se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: ”Eu am o meserie, sunt medic și profesor, nu stau în această candidatură. Mandatul rămâne pe masa coaliției”

Cătălin Cîrstoiu a fost nevoit să organizeze această conferință de presă după ce Hotnews.ro a publicat documente care arată că medicul a lucrat şi în toamna lui 2023 ca manager la stat, dar trimitea pacienţii în privat, unde-i consulta la clinica familiei sale.

Potrivit Hotnews, Raportul Corpului de Control al Guvernului, care semnala către ANI posibilele situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în cazul managerului SUUB Cătălin Cîrstoiu, a ajuns la agenţie în 2020. De asemenea, au mai fost prezentate mesaje, documente şi mărturii ale unor pacienţi ai medicului Cîrstoiu care, prin interpuşi, fuseseră direcţionaţi către clinica Anemona, aparţinând soţiei medicului.