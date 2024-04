Ciolacu a făcut marele anunț. Ce se întâmplă cu candidatul alianţei PSD - PNL la Primăria Capitalei începând de luni

Medicul Cătălin Cîrstoiu este, în acest moment, candidatul alianţei PSD+PNL la Primăria Capitalei, a declarat sămbătă, 20 aprilie, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Luni, 22 aprilie, însă, urmează să aibă loc o şedinţă a coaliţiei pe această temă, a mai spus Ciolacu.

"Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cristoiu. Am spus foarte clar că, luni, vom face o coaliţie. Am vorbit, cum se foloseşte acum, pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc telefonic şi mai târziu. Este normal să ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri (...) Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună", a spus Ciolacu, prezent la Piteşti la lansarea candidaţilor PSD Argeş la alegerile locale.

Întrebat de jurnalişti dacă ar fi de acord ca alianţa PSD+PNL să nu mai propună niciun candidat la Primăria Capitalei, Ciolacu a precizat: "Este exclus acest lucru. Ce vă pot spune cu certitudine? Alianţa PSD şi PNL la Primăria Generală a Capitalei va avea un candidat unic (...) În acest moment, avem un candidat unic".

În legătură cu declaraţia lui Nicolae Ciucă despre existenţa unui "Plan B" privind candidatura la Primăria Capitalei, Ciolacu a răspuns ironic că şi el are un "Plan D".

"Haideţi să avem coaliţia de luni", a completat el.

"Vorbim, comunicăm (cu Cătălin Cîrstoiu - n.r.). (...) Domnul Cîrstoiu nu este un criminal, iertaţi-mă! (...) Este un medic de excepţie, e un decan la UMF, un om care şi-a construit şi clădit profesional tot ce se poate, este solicitat şi în România şi în străinătate pentru operaţii şi nu face operaţii simple. Haideţi să fim corecţi! Am înţeles, a fost la o clinică (...), dar lucrurile acestea o să le lămurim în cadrul coaliţiei", a explicat Ciolacu.

Întrebat de jurnalişti dacă crede că medicul Cîrstoiu este incompatibil, preşedintele PSD spune că ştie o persoană care este incompatibilă - Clotilde Armand.

"Eu nu am văzut ceva, o decizie la domnul Cîrstoiu, nu am văzut-o! Dacă ANI are document, să o rezolve! Să închidă cercetările (...) O să vorbim luni, atât de simplu, e corect, nu îmi cereţi mie să iau decizii", a adăugat Ciolacu.