Cătălin Drulă: ”Strategia PSD-PNL e să folosească "iepuri" acolo unde nu au candidați comuni”

Liderul USR, Cătălin Drulă, a declarat că strategia PSD şi PNL ar fi aceea de a folosi ”iepuri” în localităţile în care nu au candidaţi comuni pentru alegerile locale, astfel încât să ”rupă” voturile.

Precizările au fost făcute duminică, 21 aprilie, la Piteşti, cu ocazia lansării candidaţilor Alianţei Dreapta Unită pentru alegerile locale din 9 iunie, în judeţul Argeş.

”Data trecută, Piteştiul a mai primit patru ani de PSD pentru că a existat un iepure de la PNL. Vreau să le spun piteştenilor foarte clar, şi în anul acesta: este strategia lor să folosească iepuri. Unde nu au putut pune candidaţi comuni PSD-PNL, au ales altă strategie: ”Pune iepuri pentru celălalt” Nu irosiţi niciun vot. Un vot dat PNL este un vot dat PSD”, a spus Drulă.

El a susţinut că strategia PSD şi PNL ar fi aceea de a ”sădi frică în societate” şi a acuzat-o pe Alina Gorghiu că ar fi făcut ”mai mult rău justiţiei româneşti” decât Rodica Stănoiu.

”Strategia PSD împreună cu PNL este să sădească frică în societate; să le spună oamenilor că nu se poate altcumva, că dacă semnează unde nu trebuie, că dacă susţin pe cine nu trebuie, că dacă se implică în politică, dacă sunt primari şi nu trădează şi nu se duc la ei, atunci o s-o păţească. Exact exponentul acestui tip de a face politică, de care trebuie să scăpăm România, este Alina Gorghiu, baroana PNL de Argeş. Alina Gorghiu este un om care a făcut mai mult rău justiţiei româneşti decât Rodica Stănoiu. Pleacă în concedii cu şefii din justiţie, indică cu degetul că lui Vlad Voiculescu, că lui Flavia Boghiu să li se facă dosare, ameninţă primarii, trimite instituţii de control la Câmpulung peste Elena Lasconi şi crede că noi o să cedăm. Nu ne este frică nici de Alina Gorghiu, nici de Ciolacu, nici de Iohannis”, a spus el.

La rândul său, liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că şi candidatul susţinut de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, ar fi ”un iepure” şi un ”ţap ispăşitor”.

”Chiar acum vedem că e unul care crede că e candidat la Primăria Capitalei, care e plecat din Argeş, dar care nu ştie că, de fapt, nu e candidat la Primăria Capitalei; dacă rămâne Cîrstoiu candidat la PMB, e pe post de iepure acolo şi de ţap ispăşitor, nicidecum pe poziţia de candidat la primărie", a spus Orban.

El s-a declarat ”şocat” de faptul că, în octombrie 2022, Alina Gorghiu a iniţiat o petiţie pentru demiterea din funcţia de parlamentar a deputatului Aurel Bălăşoiu, dat afară din PSD, dar că acum acesta candidează din partea liberalilor.

”Astăzi, acest domn Bălăşoiu este, nici mai mult, nici mai puţin, decât candidat la funcţia de primar al comunei Roşu. Nu din partea AUR, nu din partea PSD - nici măcar PSD-iştii nu l-au reprimit - ci din partea PNL. Alina Gorghiu mai are curajul să vină în judeţ?”, a întrebat Orban.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că PNL şi PSD au ales să candideze pe o listă comună la alegerile europarlamentare deoarece ”le-a fost frică” de vot. El a mai precizat că preşedintele Klaus Iohannis a numit "mai mulţi premieri de la PSD" decât Ion Iliescu.

”Când am observat cu câtă nepăsare au tratat dosarul Schengen Iohannis şi guvernele lui, nu am putut rămâne nepăsători. Eu, împreună cu Vlad Botoş, am ţinut pe agenda Parlamentului European în fiecare săptămână acest subiect, pentru că ni s-a făcut o mare nedreptate. Iar dacă lor nu le pasă, noi nu am putut rămâne pasivi. De aceea am iniţiat, în premieră, un proces la Curtea de Justiţie a UE împotriva Austriei. Asta trebuia să facă Guvernul, dar pentru că lor nu le pasă, au încercat să treacă totul cu vederea. Lor le place să existe foarte multă ceaţă. Ei se simt bine atunci când românii pot fi uşor manipulaţi”, a spus Tomac.