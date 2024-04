Ciolacu, despre alianţa cu PNL pentru europarlamentare: "Am depăşit orgoliul politic. România are nevoie de decizie, nu are timp de instabilitate politică"

Alianța PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare are o explicație simplă pentru preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. El a spus că decizia a fost luată pentru că ”în timp real” România are nevoie de stabilitate la guvernare.

”În primul rând, am depăşit orgoliul politic. În al doilea rând, nu am făcut nişte măsurători exacte cum să scoatem cât mai multe voturi sau cât mai mulţi europarlamentari. E evident că în politic unu şi cu unu nu fac doi. E posibil ca cele două partide, dacă ar fi mers separat, să fi avut un europarlamentar în plus. Dar noi aveam în primul rând datoria de a stabiliza o coaliţie de guvernare în timp real. România are nevoie de decizie, nu are timp de instabilitate politică când negociem Schengenul, când negociem vizele din America, când negociem OECD-ul, când negociem părţi din PNRR şi proiecte, sunt lucruri care se întâmplă în timp real. Am fi mers la un război total cum s-a întâmplat în România întotdeauna, cu acel vot negativ, fiindcă de 30 de ani se forţează votul negativ, votez contra cuiva, nu pentru ceva. Şi din această coaliţie de guvernare am venit cu o alianţă electorală. Românii vor decide, pe urmă, ce fac cele două partide”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, la Antena 3.

Ciolacu e de părere că cele mai importante alegeri sunt cele europarlamentare.

”Nu sunt cele mai importante alegeri neapărat pentru România. Din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante alegeri europarlamentare, pentru Europa. E evident că marea partea a notei de plată pentru războiul din Ucraina a venit Europei: crizele economice, acest fenomen de extremism, de populism, se regăseşte în primul rând în Europa, acest val de inflaţie, criza energetică, toate au venit, după pandemie a venit şi războiul. (...) am stat de vorbă cu colegii de la PNL, am încercat cu toţii să depăşim orice fel de orgoliu politic, în primul rând pentru o stabilitate politică actuală. Toată lumea vorbeşte despre viitor: despre candidaţi comuni, despre liste comune, despre cum va guverna România PSD şi PNL, 10 ani, 5 ani, toată lumea îşi dă cu părerea. Părerea mea este că cel mai important lucru este ce se întâmplă în timp real în România. După foarte mulţi ani, din punctul meu de vedere – şi o pot demonstra şi statistic, şi cu cifre, şi cu realităţi în teren – România e în direcţia corectă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a dat ca exemplu faptul că în România sunt în lucru 750 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, se construiesc spitale, iar "dinamica deciziilor este una foarte mare".

"România a dus lipsă de decizii, de angajament politic, iar liderii politici au stat mult prea mult uitându-se la rezultate, la cifre, la procente şi, de obicei, acest lucru nu a dus la câştigarea alegerilor, a dus la pierderea alegerilor", a adăugat Ciolacu.